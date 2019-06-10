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التعليم: أسئلة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة من النماذج الاسترشادية

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:26 ص
التعليم: أسئلة امتحان الاقتصاد للثانوية العامة من النماذج الاسترشادية طلاب الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة تضمن أجزاء من نفس النموذجين الاسترشاديين التى تم توفيرها للطلاب قبل انطلاق على موقع الوزارة كما أن بعض الأسئلة كانت نفس المواصفات فى النموذج ومن الكتاب.

وأضافت أن الأسئلة خاطبت الفهم فى جزء كبير منها وراعت الفروق الفردية بين الطلاب كما أنه لم يتم تلاقى اى شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها بل جميعها واضحة وفى مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت إلى أن بعض الأسئلة التى تم تداولها صباحا بعد بدء لجنة الامتحانات غير صحيحة وهى أسئلة من نماذج قديمة بعيدة عن أسئلة الامتحان الحقيقية.

وفى السياق ذاته اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة بعض أجزاء امتحان الاقتصاد، موضحين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب فوق المتوسط و الأسئلة غير مباشرة تحتاج الى وقت مضاعف للتفكير بها والاجابة عليها .

فيما سادت حالة من الاستياء الشديد بين الطلاب وأولياء امورهم والذين وصفوا الامتحان بأنه غير مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية وكان يجب أن يغطى الامتحان جميع فصول المادة ولا يركز على فصل دون الآخر .

الجدير بالذكر أن الاقتصاد والإحصاء فرعين مكملين لبعضهم فى الدرجات وغير مضافة لمجموع الطالب.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 595 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

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