التحقيق مع ربه منزل لسرقتها 360 ألف جنيه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثالت بالإسكندرية، حجز ربه منزل على ذمة التحقيقات بعد إتهامها بإختلاق واقعة إقتحام مجهولان لمسكنهما وسرقة 360 ألف جنيه بعد الاستيلاء على المبلغ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، 39 سنة، مقيمة بدائرة القسم، بأنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بقيام شخصان مجهولان (متخفيان فى زى نسائى "نقاب" بطرق باب الشقة، وحال قيامها بفتح الباب تعديا عليها بالضرب بعصا فأصاباها بجرح بالجبهة، ثم قاما بإيثاقها هى وكريمتيها 11 و 7 سنوات، بإستخدام شريط لاصق، وسرقة مبلغ 360 ألف جنيه من داخل إحدى الغرف ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركه قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده إلى قيام المبلغة بإختلاق الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة، حيث قررت بأن زوجها كان يحتفظ بالمبلغ المالى المشار إليه داخل مسكنهما، ونظراً لمرض إبنتها، وعدم قيامه بالإنفاق عليها قامت بإنفاق المبلغ على علاج إبنتها ومتطلباتها الشخصية خلال الأربع سنوات الماضية، ولدى مطالبة زوجها لها بالمبلغ المالى لشراء إحدى الشقق، إفتعلت واقعة سرقة المبلغ المالى، حيث قامت بإرتداء "النقاب" وقيدت إبنتيها بالشريط اللاصق لإيهامهما بصحة الواقعة وأحدثت إصابة نفسها بالرأس، وعقب ذلك قامت بالإبلاغ على خلاف الحقيقة، وأرشدت عن الملابس المستخدمة والشريط اللاصق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.