سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 02:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التحقيق مع ربه منزل لسرقتها 360 ألف جنيه بالإسكندرية

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:40 م
التحقيق مع ربه منزل لسرقتها 360 ألف جنيه بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المنتزة ثالت بالإسكندرية، حجز ربه منزل على ذمة التحقيقات بعد إتهامها بإختلاق واقعة إقتحام مجهولان لمسكنهما وسرقة 360 ألف جنيه بعد الاستيلاء على المبلغ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، 39 سنة، مقيمة بدائرة القسم، بأنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بقيام شخصان مجهولان (متخفيان فى زى نسائى "نقاب" بطرق باب الشقة، وحال قيامها بفتح الباب تعديا عليها بالضرب بعصا فأصاباها بجرح بالجبهة، ثم قاما بإيثاقها هى وكريمتيها 11 و 7 سنوات، بإستخدام شريط لاصق، وسرقة مبلغ 360 ألف جنيه من داخل إحدى الغرف ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركه قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده إلى قيام المبلغة بإختلاق الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة، حيث قررت بأن زوجها كان يحتفظ بالمبلغ المالى المشار إليه داخل مسكنهما، ونظراً لمرض إبنتها، وعدم قيامه بالإنفاق عليها قامت بإنفاق المبلغ على علاج إبنتها ومتطلباتها الشخصية خلال الأربع سنوات الماضية، ولدى مطالبة زوجها لها بالمبلغ المالى لشراء إحدى الشقق، إفتعلت واقعة سرقة المبلغ المالى، حيث قامت بإرتداء "النقاب" وقيدت إبنتيها بالشريط اللاصق لإيهامهما بصحة الواقعة وأحدثت إصابة نفسها بالرأس، وعقب ذلك قامت بالإبلاغ على خلاف الحقيقة، وأرشدت عن الملابس المستخدمة والشريط اللاصق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


الاسكندريه

نيابة المنتزة ثالث

حجز ربة منزل

سرقة 360 الف جنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط ربة منزل اختلقت واقعة سرقة 360 ألف جنيه من منزلها

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:08 م

النيابة تستمع لأقوال زوجة بعد إصابتها بطلق نارى على يد زوجها بالإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 04:03 م

اصابة ربة منزل بطلق نارى أثناء عبث زوجها بسلاحه بالإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 03:27 م

حبس 3 متهمين بقتل عامل لوجود خلافات بينهم فى الإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 م

حبس عاملين لمحاولتهما سرقة سيارة من سائقها بالإكراه فى الإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 12:33 م

موظف يقتل عامل بمنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية بعد مشادة كلامية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:57 ص

ضبط شخصين حاولا سرقة سيارة بالإكراه في الإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة