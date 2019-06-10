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التحفظ على سيارة انقلبت بطريق "أسيوط الغربى" والاستعلام عن حالة المصابين

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:42 ص
التحفظ على سيارة انقلبت بطريق "أسيوط الغربى" والاستعلام عن حالة المصابين انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بالتحفظ على  سيارة ملاكى أنقلبت مساء أمس الأحد على طريق أسيوط الغربي، وكان يستقلها شخصين، لعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.
 
وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء وجود السيارة على طريق أسيوط الغربي فوجئت بسيارة "سوزوكى" ضيقت عليها الطريق، فحاول قائدها تفاديها، فاختلت عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انقلابها.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق أسيوط الغربي، وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة ملاكى يستقلها شخصين انقلبت أثناء عودة قائدها من عمله، وتم نقلهما إلى مستشفى دار الفؤاد، لإجراء الإسعافات اللازمة لهما.
 
 
 

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