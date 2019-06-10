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التأمين الصحي بالشرقية يشدد علي وجود زائرة صحية داخل لجان الثانوية العامة

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:02 ص
التأمين الصحي بالشرقية يشدد علي وجود زائرة صحية داخل لجان الثانوية العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع  التأمين الصحي بالشرقية ، علي ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل لجان الثانوية ، والتأكد توافر صيدلية مجهزة بالأدوية اللازمة ، لتوفير  الخدمة الطيبة حيال تعرض اي طالب لظرف طارئ .

كما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، كافة الأجهزة المعنية ومسئولي التربية والتعليم بمتابعة وتأمين سير إمتحانات الثانوية العامة بمختلف مدارس المحافظة وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ومواجهة أي مشكلات من شأنها الإضرار بالعملية الإمتحانية .

وأضاف محافظ الشرقية ،أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لتأمين اللجان والعمل على منع الغش .

ويذكر أنه يوجد 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لإستقبال عدد 44 ألف و477 طالبة وطالبة  .

 

 


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امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

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