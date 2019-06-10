التأمين الصحي بالشرقية يشدد علي وجود زائرة صحية داخل لجان الثانوية العامة

كما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، كافة الأجهزة المعنية ومسئولي التربية والتعليم بمتابعة وتأمين سير إمتحانات الثانوية العامة بمختلف مدارس المحافظة وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ومواجهة أي مشكلات من شأنها الإضرار بالعملية الإمتحانية .

وأضاف محافظ الشرقية ،أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لتأمين اللجان والعمل على منع الغش .

ويذكر أنه يوجد 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لإستقبال عدد 44 ألف و477 طالبة وطالبة .