البيزو يرتفع بعد اتفاق أمريكي مكسيكي واليورو يهبط

رويترز

ارتفع البيزو المكسيكي أكثر من 2 % اليوم الاثنين بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق بشأن الهجرة لتجنب حرب رسوم جمركية، مما دعم انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة وعزز الدولار وهبط بالين الذي يعتبر ملاذا آمنا.

ولجأ المستثمرون في الصرف الأجنبي للملاذ الآمن في الين في الأسابيع الأخيرة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك مما أحدث هزة في ثقة المستثمرين.

واليوم الاثنين، تعافى الدولار بعدما تخلى المستثمرون عن الين واليورو، وقال بعض المحللين إن العملة الأمريكية ينبغي أن تنتعش بعد أن أدرك المستثمرون أن تقييمهم لمسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متفائل للغاية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 % إلى 96.824، وزادت العملة الأمريكية مقابل اليورو بالنسبة ذاتها إلى 1.1304 دولار مع تعرض العملة الموحدة لضغوط بعدما قالت مصادر لرويترز إن صانعي القرار في البنك المركزى الأوروبى منفتحون على خفض أسعار الفائدة إذ استمر النمو الاقتصادي ضعيفا.

وارتفع البيزو المكسيكي أكثر من 2% إلى 19.2275 بيزو مقابل الدولار بعد استئناف التداولات لأول مرة عقب اتفاق الهجرة يوم الجمعة.

وفقدت العملة اليابانية 0.4 % لتنزل إلى 108.65 ين بعدما سجلت في وقت سابق أضعف مستوى منذ أواخر مايو، على الرغم من أنها تظل مرتفعة 3.3 % عن مستوياتها المسجلة في أبريل.

وتأثر الجنيه الاسترليني بتعافي الدولار ليفقد 0.2% إلى 1.2709 دولار.