سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 02:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البيزو يرتفع بعد اتفاق أمريكي مكسيكي واليورو يهبط

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:19 م
البيزو يرتفع بعد اتفاق أمريكي مكسيكي واليورو يهبط دولار - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع البيزو المكسيكي أكثر من 2 % اليوم الاثنين بعد توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق بشأن الهجرة لتجنب حرب رسوم جمركية، مما دعم انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة وعزز الدولار وهبط بالين الذي يعتبر ملاذا آمنا.

ولجأ المستثمرون في الصرف الأجنبي للملاذ الآمن في الين في الأسابيع الأخيرة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك مما أحدث هزة في ثقة المستثمرين.

واليوم الاثنين، تعافى الدولار بعدما تخلى المستثمرون عن الين واليورو، وقال بعض المحللين إن العملة الأمريكية ينبغي أن تنتعش بعد أن أدرك المستثمرون أن تقييمهم لمسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متفائل للغاية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 % إلى 96.824، وزادت العملة الأمريكية مقابل اليورو بالنسبة ذاتها إلى 1.1304 دولار مع تعرض العملة الموحدة لضغوط بعدما قالت مصادر لرويترز إن صانعي القرار في البنك المركزى الأوروبى منفتحون على خفض أسعار الفائدة إذ استمر النمو الاقتصادي ضعيفا.

وارتفع البيزو المكسيكي أكثر من 2% إلى 19.2275 بيزو مقابل الدولار بعد استئناف التداولات لأول مرة عقب اتفاق الهجرة يوم الجمعة.

وفقدت العملة اليابانية 0.4 % لتنزل إلى 108.65 ين بعدما سجلت في وقت سابق أضعف مستوى منذ أواخر مايو، على الرغم من أنها تظل مرتفعة 3.3 % عن مستوياتها المسجلة في أبريل.

وتأثر الجنيه الاسترليني بتعافي الدولار ليفقد 0.2% إلى 1.2709 دولار.

 


دولار

بيزو

ارتفاع

المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة