سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 11:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

البرنامج السعودى لإعمار اليمن يشارك بالحملة الإغاثية العاجلة فى عدد من المحافظات اليمنية

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:18 م
البرنامج السعودى لإعمار اليمن يشارك بالحملة الإغاثية العاجلة فى عدد من المحافظات اليمنية اليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت معدات وآليات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سحب المياه من شوارع عدن، وذلك في إطار حملة إنسانية إغاثية عاجلة أعلنت عنها المملكة لمساعدة المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدد من المحافظات اليمنية.

 

ويشارك البرنامج في الحملة التي أطلقتها السعودية بالتعاون مع مركز قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة لها.

 

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن البرنامج يعمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية على ضمن مشاركته في مسارين، الأول هو التدخلات العاجلة المتمثلة في فتح الطرقات لتمكين القوافل الإغاثية من إيصال مساعدتها للسكان المتضررين، إضافة إلى سحب المياه من المناطق التي غمرتها المياه عبر توفير صهاريج مياه ومضخات نزح، أما المسار الثاني فيتعلق بإعادة التيار الكهربائي عبر توفير المولدات الكهربائية وإصلاح المولدات المعطلة.

 

وأشار آل جابر إلى أن مشاريع البرنامج في اليمن تشمل عددا من المحافظات، ومنها عدن وحضرموت والمهرة ومأرب وسقطرى والجوف وحجة، لتكون محافظة صعدة ثامن المحافظات اليمنية التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

 

وأضاف أن البرنامج يعمل في 7 قطاعات حيوية، هي الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية والمياه والكهرباء والنقل والإسكان.

وقد بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فور إطلاق الحملة، بتوجيه فرق ميدانية لتقييم الأضرار والتدخل السريع، الذي اشتمل على فتح الطرقات وسحب المياه وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

 


اليمن

السعودية

اغاثة

اعمار اليمن

عدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"دعم الشرعية فى اليمن" يطلق حملة لإغاثة متضررى الأمطار الغزيرة فى عدن

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:33 ص

كاريكاتير الصحف الإماراتية.. النظام الايرانى ثعبان يبتلع اليمن بعد لبنان والعراق وسوريا

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:40 ص

التحالف العربى يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة فى اليمن

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:18 ص

اليمن تعلن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة جراء السيول والأمطار الغزيرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:50 ص

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:59 ص

نائب رئيس اليمن يثمن إسهام دول التحالف العربى فى مواجهة مشروع إيران التخريبى

السبت، 08 يونيو 2019 09:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة