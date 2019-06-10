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لتأمين عملية شحن الزيت الخام..

الانتهاء من خط الربط البحرى بجبل الزيت خلال شهر باستثمارات 7 ملايين دولار

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:59 ص
الانتهاء من خط الربط البحرى بجبل الزيت خلال شهر باستثمارات 7 ملايين دولار نفط "ارشيفية "
كتبت – مروة الغول

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قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء الخط الاستراتيجي البحري والذى يربط بين شركة السويس للزيت "سوكو"  وشركة إيست زيت بتروليم  "زيتكو" خلال شهر من الآن موضحا أن ذلك الخط البحري سيعمل علي  شحن الزيت الخام ما بين الشركتين  من خلال "الشمندروة" الخاصة بكل شركة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ذلك الخط  من الممكن أن تتم عملية شحن الزيت الخام لكل شركات البترول التى تعمل في منطقة جبل الزيت، لافتا إلى أن طول الخط يبلغ 5 كيلو متر بتكلفة استثمارية 7 مليون دولار .

وأشار المصدر، إلى أن فكرة إنشاء الخط الاستراتيجي البحري والذى يربط بين شركة السويس للزيت "سوكو" وشركة إيست زيت بتروليم  "زيتكو" جاءت من أجل تأمين عملية شحن الزيت الخام ومنع أى من المشكلات المتعلقة بالشحن.

 

 

 

 


الخط الاستراتيجي البحري

شحن الزيت الخام

الزيت الخام

منطقة جبل الزيت

طول الخط يبلغ 5 كيلو متر

تكلفة استثمارية

الشمندورة

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