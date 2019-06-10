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الاستثمار تلتقى مدير وكالة جايكا والسفير اليابانى بالقاهرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:38 ص
الاستثمار تلتقى مدير وكالة جايكا والسفير اليابانى بالقاهرة مصانع - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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إلتقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تاكيما ساكاموتو، مدير الوكالة اليابانية التعاون الدولى "جايكا" للشرق الأوسط وأوروبا، بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير دولة اليابان لدى القاهرة.
 
وقالت الوزارة على موقعها إن اللقاء بحث مجالات التعاون بين مصر والوكالة اليابانية، خلال المرحلة المقبلة.
 
وتساهم اليابان فى تقديم تمويلات للعديد من المشروعات من أبرزها مشروع المتحف المصري الكبير والمدارس اليابانية فى مصر والتى سبق توقيع منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك فى إطار استكمال التعاون المصرى اليابانى لدعم العملية التعليمية والاستثمار فى العنصر البشرى، والذى وصل إلى 285 مليون دولار منهم 171 مليون دولار للمدارس 
 
 

وزارة الاستثمار

وكالة جايكا

السفير الياباني بالقاهرة

المتحف المصري الكبير

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