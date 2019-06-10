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الاستثمار تستهدف تحقيق نصف مليار دولار صادرات سنوية من منطقة دهشور الحرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:00 ص
الاستثمار تستهدف تحقيق نصف مليار دولار صادرات سنوية من منطقة دهشور الحرة وزارة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

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كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الاستثمارات المستهدفة فى منطقة دهشور الحرة العامة التى سيتم انشاؤها على طريق الفيوم تصل لنحو مليار دولار، لافتا أن التكلفة التقديرية لإنشاء المنطقة تصل إلى 772 مليون جنيه.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن مساحة المنطقة تصل لنحو 124 فدانا حوالى 520 ألف متر مربع، ومن المنتظر خلال العام الجارى البدء فى بناء المنطقة وتستمر الأعمال لمدة عامين ونصف العام.

وقال المصدر إن المنطقة من المتوقع أن تضم 85 مصنعا فى مجالات  الصناعات الغذائية والنسجية والهندسية والدوائية، ومن المنتظر أن توفر المصانع نحو 19 ألف فرصة عمل، وتبلغ الصادرات المتوقعة نحو 500 مليون دولار سنويا.


دهشور الحرة العامة

منطقة دهشور الحرة

المناطق الحرة

وزارة الاستثمار

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