سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 09:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: معدل التضخم العام يسجل 13.2% للسنوى خلال شهر مايو الماضى

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:32 ص
الإحصاء: معدل التضخم العام يسجل 13.2% للسنوى خلال شهر مايو الماضى سلع غذائبة – ارشيفية
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن معدل التضخم السنوى لشهر مايو 2019، سجل 13.2%، مقابل 11.5% خلال الشهر المماثل من عام 2018.

وكان قد سجل 12.5% على الأساس السنوى فى أبريل 2019.

وأظهرت بيانات النشرة، التى أعلنها الجهاز صباح اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلغ على مستوى الجمهورية 311.1 نقطة خلال شهر مايو الماضى، مسجلا ارتفاعا قدره 1% عن شهر أبريل السابق له.

وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب هذا الارتفاع فى معدل التضخم الشهرى لشهر مايو 2019 إلى الارتفاع فى أسعار مجمـوعة الفاكهة بنسبة (18.1%)، ومجمـوعة اللحوم والدواجن بنسـبة (0.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، علاوة على، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%.

ومن جانبها، أرجعت مصادر بالجهاز أن السبب فى ارتفاع معدل التضخم على المستوى الشهرى، يرجع إلى شهر رمضان والإقبال الكثيف من المواطنين على السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات استهلاكهم لها مما يرفع الطلب عليها ويزيد من أسعارها.

 

 

http://www.youm7.com/4275893

http://www.youm7.com/4275928

http://www.youm7.com/4278345

 

http://www.youm7.com/4275931

 


التضخم

السلع الاستهلاكية

معدل التضخم

اخبار الاقتصاد

جهاز الاحصاء

التضخم الشهرى

التضخم السنوى

التضخم العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف

300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة