الإحصاء: معدل التضخم العام يسجل 13.2% للسنوى خلال شهر مايو الماضى

كتبت- هبة حسام

كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن معدل التضخم السنوى لشهر مايو 2019، سجل 13.2%، مقابل 11.5% خلال الشهر المماثل من عام 2018.

وكان قد سجل 12.5% على الأساس السنوى فى أبريل 2019.

وأظهرت بيانات النشرة، التى أعلنها الجهاز صباح اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلغ على مستوى الجمهورية 311.1 نقطة خلال شهر مايو الماضى، مسجلا ارتفاعا قدره 1% عن شهر أبريل السابق له.

وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب هذا الارتفاع فى معدل التضخم الشهرى لشهر مايو 2019 إلى الارتفاع فى أسعار مجمـوعة الفاكهة بنسبة (18.1%)، ومجمـوعة اللحوم والدواجن بنسـبة (0.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، علاوة على، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.8%.

ومن جانبها، أرجعت مصادر بالجهاز أن السبب فى ارتفاع معدل التضخم على المستوى الشهرى، يرجع إلى شهر رمضان والإقبال الكثيف من المواطنين على السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات استهلاكهم لها مما يرفع الطلب عليها ويزيد من أسعارها.

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