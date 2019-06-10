الأمن الروسى يعتقل مجموعة من أنصار "تنظيم إرهابى" في القرم

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ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على عناصر تنظيم إرهابي خلال مداهمة في شبه جزيرة القرم.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية أن قوات الأمن داهمت منازل يتخذها "إرهابيون" أوكارا لأنشطتهم، موضحة أنها ضبطت وسائل اتصال ومطبوعات دعائية ونواقل للمعلومات.

وأشارت إلى أن العناصر الموقوفة من أنصار منظمة "حزب التحرير الإسلامي" المحظورة في روسيا.

وفي وقت سابق اليوم، أوقفت مجموعة مشتركة من المخابرات والحرس الوطني والشرطة الروسية، ثلاثة أشخاص متهمين بتجنيد أنصار لتنظيم "داعش" في جمهورية القرم الروسية.

يذكر أن "حزب التحرير الإسلامي"، مصنف في روسيا منظمة إرهابية، كما أن أنشطته محظورة في معظم الدول العربية، ودول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط.