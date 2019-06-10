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"الأعلى للجامعات" يطالب بسرعة تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج فور الانتهاء منها

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:02 م
"الأعلى للجامعات" يطالب بسرعة تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج فور الانتهاء منها امتحانات جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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وجه المجلس الأعلى للجامعات، جميع الإدارات الجامعية على مستوى جامعات الجمهورية بسرعة تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج فور الانتهاء منها، بعد انتهاء عدد كبير من الجامعات من امتحانات نهاية العام.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية خلال الإجازة الصيفية، تكون مستوفية العديد من المجالات على رأسها الثقافية والخدمة المجتمعية والرياضية.

وطالب المجلس الأعلى للجامعات، باستغلال فترة الإجازة الصيفية فى إجراء عمليات الصيانة الشاملة لجميع مرافق الجامعات، كما طالب باستغلالها أيضا فى إجراء الصيانة اللازمة لمبانى المدن الجامعية.

 

 


الاعلى للجامعات

تصحيح الامتحانات

اعلان نتائج الامتحانات

صيان مرافق الجامعات والمدن الجامعية

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