"الأعلى للجامعات" يطالب بسرعة تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج فور الانتهاء منها

كتب وائل ربيعى

وجه المجلس الأعلى للجامعات، جميع الإدارات الجامعية على مستوى جامعات الجمهورية بسرعة تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج فور الانتهاء منها، بعد انتهاء عدد كبير من الجامعات من امتحانات نهاية العام.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية خلال الإجازة الصيفية، تكون مستوفية العديد من المجالات على رأسها الثقافية والخدمة المجتمعية والرياضية.

وطالب المجلس الأعلى للجامعات، باستغلال فترة الإجازة الصيفية فى إجراء عمليات الصيانة الشاملة لجميع مرافق الجامعات، كما طالب باستغلالها أيضا فى إجراء الصيانة اللازمة لمبانى المدن الجامعية.