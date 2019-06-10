الأحد المقبل.. الاختبار التحريرى لمسابقة الإدارة الإشرافية للدعاة

كتب إسماعيل رفعت

تعقد وزارة الأوقاف الاختبار التحريري للمتقدمين عبر الموقع للالتحاق بالإدارة الإشرافية لعام 2019م ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16/ 6 / 2019م وحتى يوم الأربعاء الموافق 19/ 6 / 2019م بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعليهم الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، علمًا بأنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي وبيان حالة وظيفية حديث ومعتمد ،وذلك وفق الجدول التالى :

أولًا : يوم الأحد الموافق 16/ 6 / 2019م



1. عبد الرازق عبد الله عبد الرازق أحمد الإسكندرية

2. علاء عبد التواب على حسان الإسكندرية

3. محمد أحمد أحمد قاسم الإسكندرية

4. نبيل عجيب جاد أبوعبدالله الإسكندرية

5. جمعه السيد محمد السيد الإسماعيلية

6. عبد العظيم عبد المعبود ابراهيم عبد النبي الإسماعيلية

7. محمد محمود عبد المعبود مسعود الإسماعيلية

8. محمود محمد محمد علي يوسف الإسماعيلية

9. وليد محمد محمد عبد الغفار الإسماعيلية

10. إبراهيم على محمد مدنى أسوان

11. ابراهيم محمود اسماعيل أحمد أسوان

12. احمد أبو العلا محمد عبد الحليم أسوان

13. احمد حامد كامل محمود أسوان

14. أحمد محمد أحمد محمد أسوان

15. احمد محمد امين احمد أسوان

16. أحمد يوسف السيد يوسف أسوان

17. أشرف مصري احمد ضاحي أسوان

18. ايهاب محمد نور محمد عثمان أسوان

19. جلال عبده مدني احمد أسوان

20. جندي محمد حسن جندي أسوان

21. حامد ابو الروس احمد سليمان أسوان

22. حجاجي سعدى مهلل محمود أسوان

23. حسن عبد الرازق محمد طاهر محمود أسوان

24. حسن عبد الله حسين حسنين أسوان

25. حلمي عبد الرازق عبد الغنى عبد الله أسوان

26. حماد طه محمد على طه أسوان

27. حمدي أحمد أيوب على أسوان

28. رمضان سليم امين احمد أسوان

29. سعد محمد أحمد حسين أسوان

30. سعيد أحمد محمود أسوان

31. سيد بدري سيد سيدين أسوان

32. صالح محمد علي أحمد أسوان

33. صلاح احمد محمد محمود أسوان

34. صلاح الدين محمد احمد عبد الدايم أسوان

35. طايع عبد الله محمد صالح أسوان

36. عبد الحميد جاد الرب عبد الله محمد أسوان

37. عبد الرازق محمد عبد الرازق أسوان

38. محمد ابراهيم محمد على أسوان

39. محمد عبد الله احمد حسن أسوان

40. محمد عبد المنعم سيد توفيق أسوان

41. محمد محمد مرسى مرعى أسوان

42. محمود ابراهيم محمد على أسوان

43. محمود أحمد عبد النبي قناوي أسوان

44. محمود السيد عبد المجيد عثمان أسوان

45. محمود حسن محمد أحمد أسوان

46. محمود سليم بسطاوى ابراهيم أسوان

47. محمود محمد السايح محمد أسوان

48. محمود محمد معوض أحمد أسوان

49. محمود محمدين ابراهيم على أسوان

50. مصطفي أحمد محمد احمد أسوان

51. نصر الدين حسن حسين أحمد أسوان

52. هيثم عبد المنعم مصطفي علي أسوان

53. ياسين محمد على يسن محمد أسوان

54. يحي محمد علي حسن أسوان

55. احمد خطيب محمد امام أسيوط

56. احمد عبد الرازق مصطفي محمد أسيوط

57. احمد عبدالعال صالح بخيت أسيوط

58. اسامة عبد الفتاح محمود عبد الجليل أسيوط

59. اسامه شعبان علي حسن أسيوط

60. أشرف بدوي عبد الحليم يحي أسيوط

61. بكر محمود احمد محمد أسيوط

62. رمضان فتحي عطيفي محمد أسيوط

63. زين العابدين محمد أحمد عبد الرحيم أسيوط

64. سعد محمود عبد الرحمن عيسى أسيوط

65. سيد محروس غريب يوسف أسيوط

66. ضياء الدين عبد الستار عبد الموجود العناني أسيوط

67. عامر عمر موسى عمر أسيوط

68. عبد الحليم محمد صديق أبو الحسن أسيوط

69. عبد الراضي محمود اصيل عبدالعال أسيوط

70. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم محمد أسيوط

71. عزت كامل عطيفي على أسيوط

72. عصام الدين عبد النعيم سيد عبد الحافظ أسيوط

73. علاء فرغلي اسماعيل فرغلي أسيوط

74. عماد الدين علي فرج علي أسيوط

75. عنتر علي عبد الحليم سيد أسيوط

76. محمد تمام على محمد أسيوط

77. محمد عبد العزيز عبد اللطيف عمر أسيوط

78. محمد عبد اللطيف عبد الغني كيلاني أسيوط

79. محمد عييد حسن حسن أسيوط

80. محمد محمود عبد الله عبد الوارث أسيوط

81. محمود علي جاد الرب كريم أسيوط

82. محمود منصور محمد منصور أسيوط

83. ناجح عبد الصبور سيد محمد أسيوط

84. نعمان محمد أحمد محمد أسيوط

85. أ حمد خليل عراقى محمد الأقصر

86. ابراهيم فكرى عبد اللاه احمد الأقصر

87. أبو الحسن جاد النوبي حميد أحمد الأقصر

88. ابو الخير السيد حسين الأقصر

89. ابو العباس احمد محمد حسين الأقصر

90. أبو المعارف محمد حسن بدر الأقصر

91. أبوبكر فاروق عباس حسين الأقصر

92. احمد عبد المعبود رمضان حفني الأقصر

93. احمد فتحي محمد أبو الحجاج الأقصر

94. أحمد محمد أحمد منصور الأقصر

95. أشرف محمد احمد محمود الأقصر

96. أمين عبد الحميد السعدي أحمد الأقصر

97. تقادم عبد الباقي مصطفى سليم الأقصر

98. حربي جعفر عبد الدايم رمضان الأقصر

99. حسان يوسف حسين اسحق الأقصر

100. حسن الأمير احمد زيان الأقصر

101. حسن الأمير أحمد محمد الأقصر

102. حسن بشاري سليمان محمد الأقصر

103. حسن منصور محمد أحمد الأقصر

104. حسين احمد حسن محمد الأقصر

105. حسين جابر عبد الدايم شرف الأقصر

106. حمدي محمد أحمد قناوي الأقصر

107. رجب جاد الكريم محمود احمد الأقصر

108. سعدى عبد اللاه احمد عبد القادر الأقصر

109. السيد النوبي مصطفى سليم الأقصر

110. سيد عبد الجواد عبيد قناوي الأقصر

111. سيد محمد عبد اللطيف احمد الأقصر

112. صبري عبد الستار عبد الحكيم أحمد الأقصر

113. الطيب محمد علي جاد الرب الطيب الأقصر

114. عادل محمود طه يونس الأقصر

115. عبد الحكم السيد محمد نور الأقصر

116. عبد الحميد أحمد عوض سعد الأقصر

117. عبد الرحيم محمد احمد ابراهيم الأقصر

118. عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج يوسف الأقصر

119. عبد العاطي عبد الفتاح حفني احمد الأقصر

120. عبد الكريم عبد الله عبد المجيد النوبي الأقصر

121. عبد الله حسن عبد الله بشير الأقصر

122. علاء محمد ابراهيم مهدى الأقصر

123. عمران حمدان محمد النوبي الأقصر

124. كامل فتحي بكري حسين الأقصر

125. كمال عباس حفني احمد الأقصر

126. مجمد السيد حسن احمد الأقصر

127. محمد إبراهيم محمد أحمد الأقصر

128. محمد الحساني محمد السيد الأقصر

129. محمد السيد احمد محمد الأقصر

130. محمد باهى شعبان ابراهيم الأقصر

131. محمد حسن عبد الباسط محمد الأقصر

132. محمد حسن عبد الكريم احمد الأقصر

133. محمد عبد الله حسن محمد الأقصر

134. محمد عطا حزين حسين الأقصر

135. محمد مصطفي أحمد سعد الأقصر

136. محمود احمد محمد عبد الله الأقصر

137. محمود عبد الدايم على سليمان الأقصر

138. مشكور سعد محمد قناوي الأقصر

139. يسري محمد على سليم عمران الأقصر

140. اسامه احمد حس احمد البحر الأحمر

141. درناوي فرج علي فرج البحر الأحمر

142. عبد الله احمد عبد الله احمد البحر الأحمر

143. محمود رمضان أحمد محمود البحر الأحمر

144. مصطفى اسماعيل عبد التواب عبد المتجلي البحر الأحمر

145. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي البحيرة

146. أحمد صبحي محمد علي عياد البحيرة

147. أحمد عبد العاطي محمد طيلون البحيرة

148. احمد على ابراهيم أبو عدس البحيرة

149. احمد محمد حمدي شحاتة البحيرة

150. أحمد محمد عبد الحميد عكاشة البحيرة

يوم الاثنين الموافق 17/ 6 / 2019م

م الاسم المديرية

1. أسامه عبد المقصود سليمان محمد المزين البحيرة

2. أشرف خميس إبراهيم سماحي البحيرة

3. ايمن السيد سعيد كشك البحيرة

4. أيمن حمدي عبد القادر عطا الله البحيرة

5. حماده السيد اسماعيل الشيخة البحيرة

6. خالد احمد عبد الملك السقا البحيرة

7. خالد عبد المنعم محمد محمود البحيرة

8. الدسوقي عبد الفتاح احمد الخولى البحيرة

9. رجب إبراهيم حسين الشيال البحيرة

10. رجب صبحي عبد الحميد حوته البحيرة

11. صابر صالح عريف عبد الكريم البحيرة

12. طاهر محمد خيري محمد البحيرة

13. عاطف محمد عبدالعال محمد البحيرة

14. عبد الباسط يحي عبد الله عبد المعز البحيرة

15. عبد الجواد شوقي عبد الجواد حسنين حبيب البحيرة

16. عبد الحميد أحمد عبد الغني راضي البحيرة

17. عبد السلام محمد حسن السيد البحيرة

18. عبد الكريم محمد محمد البرقماني البحيرة

19. علاء احمد علواني على البحيرة

20. علي عبد النبي علي الحفناوي البحيرة

21. علي عبد الهادي محمد العسال البحيرة

22. علي محمد عبد الرحيم حميدة البحيرة

23. عماد محمد محمد هيبه البحيرة

24. عمر على مخيون عياد البحيرة

25. فارس بشير عبد المقصود غزى البحيرة

26. فتحي غنيمي عبد الوهاب ابو دريع البحيرة

27. كرم محمد يونس الدكماوى البحيرة

28. محمد أحمد أحمد خليل عويس البحيرة

29. محمد أحمد شحاته حبيب البحيرة

30. محمد السيد صالح عمر البحيرة

31. محمد امين اسماعيل كريم البحيرة

32. محمد عبد الوهاب عبد المقصود عمران البحيرة

33. محمد علي محمد ايوب البحيرة

34. محمد محمود فتح الله قطيط البحيرة

35. مصطفى فتحي مصطفى نوير البحيرة

36. هليل مرسي عبد الله مرسي البحيرة

37. أبو هريره محمد علي منصور بني سويف

38. احمد محمد عبد الفتاح عبد المقصود بني سويف

39. احمد محمد محمود مراد بني سويف

40. حسين محمد احمد سليمان بني سويف

41. رمضان زكي محمد عبد الجواد بني سويف

42. سمير رمضان حسن احمد بني سويف

43. صبحي رمضان علي محمد بني سويف

44. عادل محمد زكي محمد بني سويف

45. عطية معتوق محمود عطية بني سويف

46. علاء ربيع عبد الصادق محمد بني سويف

47. عماد احمد حسن احمد بني سويف

48. محمد سيد علي عثمان بني سويف

49. مصطفي أبو هشيمة جنيدي علي بني سويف

50. مؤمن سيد عبد الفتاح معوض بني سويف

51. نادى عبد الحميد يس خطيري بني سويف

52. ابو العباس احمد محمد حسين بور سعيد

53. جمال معوض إسماعيل البرديسى جنوب سيناء

54. حامد محمد على عثمان جنوب سيناء

55. حجازي ابو الحسن مصطفى محمد جنوب سيناء

56. حلمى محمود السباعي الدناصورى جنوب سيناء

57. حمدي السيد محمود يوسف جنوب سيناء

58. رجب عبد المنعم محمد حشيش جنوب سيناء

59. على طاهر ابراهيم السيد جنوب سيناء

60. على محمد الدمرداش عيسى جنوب سيناء

61. وجدي محمد كمال محمد حسن جنوب سيناء

62. ابراهيم السيد حامد عبد السلام عوض الجيزة

63. ابو بكر محمد ابو ليفة خلف الله الجيزة

64. اسامه عزت ابراهيم احمد العسال الجيزة

65. حسن عبد الفتاح حسن ابراهيم الجيزة

66. شعبان رمضان زكي محمد الجيزة

67. صبري صابر محمود احمد الجيزة

68. عادل عبد الفتاح علي عوض الجيزة

69. عبد الرحمن عبد السميع مطاريد محمد الجيزة

70. على إبراهيم على محمد الجيزة

71. على محمد على سيد أحمد الجيزة

72. عمر عبد الستار محمد السمان القاضي الجيزة

73. قذافي محمد عبد المعبود عطية الجيزة

74. محمد محمود خليل هاشم الجيزة

75. محمود عبده ابراهيم جمعه الجيزة

76. ممدوح عبد الباسط خليل أبو النور الجيزة

77. ابراهيم احمد السعيد حسين الدقهلية

78. أحمد أحمد محمود عبد الرحمن حليمة الدقهلية

79. احمد الشربيني عبده الكناني الدقهلية

80. احمد صبري ابراهيم عمر الدقهلية

81. احمد عبد الحفيظ أحمد على الدقهلية

82. أشرف الهواري محمد محمد الدقهلية

83. أشرف عبد الغفار محمدين محمدين الدقهلية

84. ايمن السيد حمودة محمد الدقهلية

85. ايمن محمد خضر حلاوة الدقهلية

86. ثروت صالح قنديل سيد احمد الدقهلية

87. حسن شحاته عثمان جمعه الدقهلية

88. حسين فودة حسين صيام الدقهلية

89. رضا محمود أحمد سليمان الدقهلية

90. السيد عوض عبد العظيم يوسف الدقهلية

91. صابر فتحي السيد عبد الله رضا الدقهلية

92. عاطف محمد مهدى السيد الدقهلية

93. عبد الحليم يوسف محمد زاهر الدقهلية

94. عبد الرحيم عبد الرحيم المرسى مصطفى الدقهلية

95. عبد الوهاب عادل عبد الوهاب رزق الدقهلية

96. عصام محمد رزق فودة الدقهلية

97. عمرو محمد مصطفى مصطفى الدقهلية

98. كمال أحمد زكي إبراهيم الدقهلية

99. محمد إبراهيم عبد اللطيف سلطان الدقهلية

100. محمد السيد محمد عوضين الدقهلية

101. محمد السيد محمود الدموهى الدقهلية

102. محمد توفيق عبد الفتاح الحديدي الدقهلية

103. محمد صالح محمد عباس الدقهلية

104. محمد عبد اللطيف أبو الاسعاد أبو الاسعاد الدقهلية

105. محمد عيد عبد الفتاح الباز الدقهلية

106. محمد فرج محمد عيد الدقهلية

107. محمد محمد أحمد الأبيدي الدقهلية

108. محمد محمد عباده المرسي الدقهلية

109. محمد محمود علي احمد الدقهلية

110. محمد مصباح الاتربى الدقهلية

111. محمود محمود المرسى فوده الدقهلية

112. محمود مصطفى ابراهيم احمد الدقهلية

113. مرتضى عبد الواحد الموافى البغدادي الدقهلية

114. مسعد مسعد محمد مندور الدقهلية

115. مصطفى زكى الشربيني محمود الدقهلية

116. وائل رشدي عبد الحميد عبدالعال الدقهلية

117. وليد بلال عبد الحميد علي الدقهلية

118. وليد جمال عثمان الشاذلي الدقهلية

119. وليد عبد الباسط حامد أبو زيد الدقهلية

120. وليد محمد عبد العزيز أبو زيد الدقهلية

121. ابراهيم رمضان ابراهيم العشماوي دمياط

122. احمد شعبان نبيه المصري دمياط

123. احمد على عبده شاهين دمياط

124. جمعه الشبراوي أحمد الشربيني دمياط

125. رضا سيف الدين محمد البدري دمياط

126. رمضان رمضان إبراهيم العشماوي دمياط

127. سلامة سلامة مصطفى عرابي دمياط

128. طارق محمد درويش درويش دمياط

129. عمر السيد أحمد عمر دمياط

130. عمر رجب عبد الحكيم جودة دمياط

131. محمود حامد أبو النجا دمياط

132. محمود نجاح محمود اسماعيل دمياط

133. احمد جبره احمد عبد النعيم سوهاج

134. احمد عابدين محمد رضوان سوهاج

135. احمد عبد اللاه السيد تمام سوهاج

136. أحمد محمد محمد محمد بخيت سوهاج

137. أشرف كمال مسعود محمد سوهاج

138. ايمن فؤاد خليفة محمد سوهاج

139. حاتم أحمد محمد إسماعيل سوهاج

140. حاتم جمال الدين احمد على سوهاج

141. حارس فؤاد خليفة محمد سوهاج

142. حامد الغنى بالله احمد زيدان سوهاج

143. حب النبي احمد عبد الكريم محمد سوهاج

144. حسام عبد العليم محمد سليم سوهاج

145. حسن محمد على احمد سوهاج

146. حسن مهدي علي عبد الرحيم سوهاج

147. حمدي شاكر احمد صقر سوهاج

148. خالد علي حسن خليفة سوهاج

149. خالد محمود ابراهيم يوسف سوهاج

150. السيد شحاته توغان شحاته سوهاج

يوم الثلاثاء الموافق 18/ 6 / 2019م

م الاسم المديرية

1. السيد فتحي عبد الكريم محمد سوهاج

2. شوكت كمال مسعود محمد سوهاج

3. طه السيد محمد شافع سوهاج

4. طه محمد أحمد عمار سوهاج

5. عبد الحق علي أبو ضيف عبد الحق سوهاج

6. عبد الحكيم محمد احمد اسماعيل سوهاج

7. عبد الرحمن عبد الرحيم قناوي علي سوهاج

8. عبد الصمد علي احمد فرغل سوهاج

9. عبد المهيمن السيد محمد إبراهيم سوهاج

10. عصام محمد محمود محمد سوهاج

11. علم عبد السميع محمود عمر سوهاج

12. على احمد على احمد سوهاج

13. على محمد حسين محمد سوهاج

14. علي اسماعيل علي احمد سوهاج

15. عمر السيد أحمد عمر سوهاج

16. عمر محمود محمد حسنين سوهاج

17. فتوح محمد احمد حسانين سوهاج

18. محمد احمد على عمار سوهاج

19. محمد احمد محمود حارس سوهاج

20. محمد السيد محمد السيد علي سوهاج

21. محمد السيد محمد صقر سوهاج

22. محمد تمام السيد محمد سوهاج

23. محمد حسني عبد الرحيم حماد سوهاج

24. محمد عبد النبي محمود عبد النبي سوهاج

25. محمد عبدالعال أبو شبكه عبدالعال سوهاج

26. محمد على محمد تايب سوهاج

27. محمد فتحي كامل عبد النعيم سوهاج

28. محمد كمال ثابت عبد الله سوهاج

29. محمد محمود أحمد رسلان سوهاج

30. محمد محمود عبد اللطيف أحمد سوهاج

31. محمد محمود على عبد العزيز سوهاج

32. محمود محمد أبو ضيف عبدالعال سوهاج

33. محمود محمد حامى الدين السمان احمد سوهاج

34. مصطفي محمود حسب النبي منازع سوهاج

35. مصطفي موسي السيد موسي سوهاج

36. وائل أحمد أحمد محمد سوهاج

37. يحي محمود محمد سليمان سوهاج

38. ابراهيم عبد الله راغب محمود السويس

39. إبراهيم أبو العز طه أحمد الشرقية

40. ابراهيم حامد يوسف عوض الله الشرقية

41. ابراهيم محمد محمد حسنين الشرقية

42. أبوبكر محمد السيد أبو مندور الشرقية

43. احمد إسماعيل على طه الشرقية

44. احمد عبد الباقي عمر السيد الشرقية

45. أحمد عبد الفتاح محمد محمد عطية حرب الشرقية

46. أحمد عبد الله محمد العزازي الشرقية

47. أحمد عبد النبي محمود محمد الشرقية

48. احمد محمد احمد ابراهيم الشرقية

49. أمين محمد عبد المنعم أبو العلا الشرقية

50. انس ابو المجد عبد اللطيف محمد الشرقية

51. ايمن محمد ابراهيم محمد الشرقية

52. التهامي محمود محمد التهامي الشرقية

53. جمعه عبد الحميد سعيد سالم الشرقية

54. جميل هاشم الشربيني هاشم الشرقية

55. حسانين يسن حسانين سليمان الشرقية

56. حسين قنديل السيد اسماعيل الشرقية

57. حماده محمد خليل محمد الشرقية

58. حمد على السيد محمد الشرقية

59. حمدي عبد الرحمن محمد احمد الشرقية

60. خالد ابراهيم جمعه أبو العلا الشرقية

61. خالد محمد عطية إسماعيل الشرقية

62. خضري محمد مصطفى مصطفى الشرقية

63. خليل صالح عطية محمد الشرقية

64. خليل طلبه السيد محمد الشرقية

65. رمضان رمضان حنفي عمر الشرقية

66. سالم سالم سليم محمد الشرقية

67. سعيد محمد عزت يوسف السيد الشرقية

68. سليمان خالد محمد خالد الشرقية

69. سمير محمد محمد عطية زين الشرقية

70. السيد أحمد عبد المقصود احمد الشرقية

71. السيد رجب محمد محمد الشرقية

72. السيد عبد القادر سالم سويلم الشرقية

73. السيد محمد احمد مصطفى الشرقية

74. السيد محمد على على درويش الشرقية

75. طه محمود احمد محمد الشرقية

76. عادل علي وهبه صادق الشرقية

77. عاطف محمد محمد عبده الشرقية

78. عبد الحميد محمد عبد الحميد خليل الشرقية

79. عبد العظيم زكي عبد الله سليم الشرقية

80. عبد الغنى صلاح عبد الغنى محمد الشوبكي الشرقية

81. عبد القادر محمد سلامه قطب الشرقية

82. عبد اللطيف عبد البديع متولي عطية الشرقية

83. عبد اللطيف محمد بيومي محمد الشرقية

84. عبد الله اسماعيل احمد سالم الشرقية

85. عبد الله عبد المجلي مرسي أحمد الشرقية

86. عطية علي محمد علي الشرقية

87. علي عبد الرحمن علي محمد محمد الشرقية

88. عمرو عبد المنعم محمود احمد الشرقية

89. كرم محمد ابراهيم حسن الشرقية

90. كمال عبد الله مصطفى كمال الشرقية

91. محمد ابراهيم ابراهيم حسين الشرقية

92. محمد احمد السيد احمد على الشرقية

93. محمد أحمد محمد محمد رفعت الشرقية

94. محمد اسماعيل حسن اسماعيل الشرقية

95. محمد السيد محمد التهامي الشرقية

96. محمد حسن محمد صالح الشرقية

97. محمد خضر عبد الله على الشرقية

98. محمد سالم محمد محمد شاهين الشرقية

99. محمد سعيد احمد يوسف الشرقية

100. محمد عبد الرحمن محمد حسين الشرقية

101. محمد عبد الكريم عبد السلام عبد الكريم الشرقية

102. محمد عبد الله عبيد محمد الشرقية

103. محمد كرم الدين محمد عبد الباري الشرقية

104. محمد محمد إبراهيم محمد الشرقية

105. محمد محمد عبد العزيز مرسي إبراهيم الشرقية

106. محمود أبو هاشم عبد المعز ابراهيم الشرقية

107. محمود على محمد على زعرب الشرقية

108. مصباح الهادي عبد الرحمن مصطفى الشرقية

109. مصباح محمد رجب عبد الحميد البنوى الشرقية

110. مصطفى على عبد الغنى حسين الشرقية

111. مكاوي حسين محمد حسين الشرقية

112. منصور عبد الفتاح محمد محمد الشرقية

113. نبيل عزت بيومي شلبي الشرقية

114. نبيل محمد السيد دسوقي الشرقية

115. وائل شعبان خليل عبد الجواد الشرقية

116. وائل عبد الرحمن سلامة الشرقية

117. وائل محمد السيد عطية الشرقية

118. ياسر محمد الحنوني السيد عواد الشرقية

119. ياسر محمد جاب الله أحمد الشرقية

120. يحيى محمد منصور متولي الشرقية

121. أيمن عبد العزيز محمد احمد شمال سيناء

122. رضا محمد ابراهيم صالح شمال سيناء

123. الشحات مجاهد عبد النبي دويس شمال سيناء

124. عبد الله حمدي احمد حسين شمال سيناء

125. فتوح محمد احمد شمال سيناء

126. محمد السيد محمد حسين شمال سيناء

127. محمد سلام محمود مطاوع شمال سيناء

128. محمود احمد كمال محمود الهلباوى شمال سيناء

129. محمود محمد سلامه محمد شمال سيناء

130. أحمد محمد أحمد محمد الغربية

131. حسن عبد العزيز حسن شريف الغربية

132. رجب حمزة على جبر الغربية

133. السيد طلبه السيد الكومي الغربية

134. على حمد على حمد العربي الغربية

135. محمد ابراهيم أبو العنين مسعود الغربية

136. محمد احمد مصطفي شلبي الغربية

137. محمد عبد الحميد محمد عبدالصمد الغربية

138. محمد عبد الهادي محمد الصباغ الغربية

139. محمود شوقي عطية مرسي الغربية

140. معوض فكري معوض الافندي الغربية

141. وائل محمد عبد الغفار الفخراني الغربية

142. احمد عبد المنعم احمد حمودة الفيوم

143. جمال احمد عبد العال موسى الفيوم

144. حامد محمود محمد حامد الفيوم

145. خالد حسنى احمد رمضان الفيوم

146. رجب محمد يوسف عبد الحميد الفيوم

147. رمضان احمد محمد ناصر الفيوم

148. رمضان عبد الله محمد عبد التواب الفيوم

149. رمضان محمد برعي محمد الفيوم

150. السيد عبد الله على حسن الفيوم

يوم الأربعاء الموافق 19/ 6 / 2019م

م الاسم المديرية

1. على عبد الله السيد عبد النبي الفيوم

2. عماد محمود عبد المنعم عبد الله الفيوم

3. عويس محمد عويس حسين الفيوم

4. عيد عيسى جودة العلوي الفيوم

5. محمد احمد حسين عبد الخالق الفيوم

6. محمد احمد محمود عثمان الفيوم

7. محمد جوده محمد عبد الجواد الفيوم

8. محمد شعبان عبد الستار عبد المعبود الفيوم

9. محمد مصطفى فهمى محمد الفيوم

10. مصطفى قرني السيد محمد الفيوم

11. وليد عبد الفتاح رمضان عبد الفتاح الفيوم

12. حامد نصر محمد عبد الله النقيب القاهرة

13. رمضان محمد عبد الرحمن سيد القاهرة

14. سيد محمود محمد عمر القاهرة

15. عبد الحميد محمد الحسيني كاعوه القاهرة

16. عبد اللاه السيد ابراهيم الخنيزي القاهرة

17. فراج حسنين محمد حسنين القاهرة

18. محسن جاد الكريم حافظ عبد الرحمن القاهرة

19. محمود احمد عبد الحليم على القاهرة

20. محمود عبد الباقي عبد الرحمن محمد القاهرة

21. هاني محمد عبد اللطيف بسيوني القاهرة

22. ابراهيم حلمى ابراهيم صقر القليوبية

23. احمد حلمى ابراهيم صقر القليوبية

24. احمد محمد جمال خليل القليوبية

25. أمير عبد الستار محمد فرج القليوبية

26. ايمن فرج احمد فرج القليوبية

27. ايهاب محمد احمد محمد عامر القليوبية

28. حاتم سعيد سليمان عواد القليوبية

29. سعد مصطفى السيد مصطفى القليوبية

30. سعيد يوسف محمد سعد القليوبية

31. السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب القليوبية

32. شريف محمد لبيب فتحي آمين زايد القليوبية

33. طه حسين عبدالعال عبد المجيد القليوبية

34. عبد الحكيم عامر محمد شلبي الأخضر القليوبية

35. عبد العاطي السيد العربي أحمد يوسف القليوبية

36. عبد القادر عبد الرزاق عبد القادر درويش القليوبية

37. علي صلاح علي بحيري القليوبية

38. محمد الحسيني أحمد سليمان القليوبية

39. مصطفى حسنى محمود بسيونى القليوبية

40. نادر محمد توفيق أحمد النادي القليوبية

41. هيثم محمد احمد دسوقي القليوبية

42. وائل عبد العزيز فرج الشاذلي القليوبية

43. ابراهيم سعد خلاوي سعيد قنا

44. احمد محمود حماد بخيت قنا

45. حجازي ابو الحسن مصطفى محمد قنا

46. حسنى السيد احمد يوسف قنا

47. سعد محمد ادم ابراهيم قنا

48. طه نور الدين على سليم قنا

49. عبد الرسول أحمد مصطفى أحمد قنا

50. عبد الله احمد عبد الراضي خليل قنا

51. عبد الواحد بشير على على قنا

52. عرفه محمد على فرغل قنا

53. على احمد على حامد قنا

54. علي أحمد علي أحمد قنا

55. عمرو إبراهيم محمد عبد الرحيم قنا

56. كرم محمد ابراهيم خليل قنا

57. محمد خليفه محمد سيد قنا

58. محمد رأفت حسن مبارك قنا

59. محمد رمضان سليمان محمد قنا

60. محمد شحاتة أحمد حميد قنا

61. محمد عبدالعال سعيد ابراهيم قنا

62. محمد على صابر جاد قنا

63. محمد على محمد عبد اللطيف قنا

64. محمد محمود على عبد العزيز قنا

65. محمود سعد احمد محمد قنا

66. محمود على محمود سليمان قنا

67. أحمد بسيوني عبد الرؤف كفر الشيخ

68. احمد عبد العزيز ابراهيم خضاري كفر الشيخ

69. أشرف محمد عبد المجيد الطرينى كفر الشيخ

70. بسام عبد الواحد عبد الحليم علي حسن كفر الشيخ

71. بسيوني إبراهيم يوسف خضر كفر الشيخ

72. بسيوني عباس عبد العزيز محمد كفر الشيخ

73. بهيج صالح عبد الوهاب عليمي كفر الشيخ

74. حاتم عبد الله عبد الفتاح ضبش كفر الشيخ

75. حاتم عبد الوهاب ذكي القصبي كفر الشيخ

76. حافظ جلال حافظ ابراهيم كفر الشيخ

77. حسن السيد محمد البنا كفر الشيخ

78. حماده محمد محمد عبد الواحد كفر الشيخ

79. حماده يوسف بدير يوسف كفر الشيخ

80. حمدي محمد محمود البنا كفر الشيخ

81. رضا متولي اسماعيل فايد كفر الشيخ

82. رضوان سعد أحمد رضوان كفر الشيخ

83. السعيد محمد محمد الشال كفر الشيخ

84. سمير عبد العزيز على سلمان كفر الشيخ

85. السيد احمد السيد عبد الكريم كفر الشيخ

86. السيد محمد فخر الدين محمد سيد احمد كفر الشيخ

87. السيد محمود يوسف أحمد سعد كفر الشيخ

88. شاكر السعيد علي يوسف خليل كفر الشيخ

89. شوقي محمد عبد السلام البراجة كفر الشيخ

90. صبحي حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ

91. عادل عبد الفتاح علي عوض كفر الشيخ

92. عبد الحميد محمد عبد الحميد الراوي كفر الشيخ

93. عبد الصمد محمد عبد الصمد يوسف كفر الشيخ

94. عبد الغنى محمد أحمد السيد كفر الشيخ

95. عبد القادر عبد الله عبد القادر سليم كفر الشيخ

96. على عبد الستار محمد مصطفى كفر الشيخ

97. على محمد زكريا موسى المحيص كفر الشيخ

98. على محمد محمد احمد منصور كفر الشيخ

99. علي الدين محمد سلامه علي كفر الشيخ

100. علي سعد عبد الوهاب صالح كفر الشيخ

101. عمر عباس السيد ابراهيم عبد الله كفر الشيخ

102. فكرى أبو السعود السيد بهنسي كفر الشيخ

103. قطب سعد طلبه إبراهيم الشيخ كفر الشيخ

104. كمال عبد الستار السعداوي إبراهيم كفر الشيخ

105. محمد السيد السيد محمد عطا الله كفر الشيخ

106. محمد حامد احمد حجازي كفر الشيخ

107. محمد حسن محمد جاد متولي كفر الشيخ

108. محمد شحاتة مصطفى المهدى كفر الشيخ

109. محمد عبده أحمد الشرقاوي كفر الشيخ

110. محمد مصطفى رجب عطا الله كفر الشيخ

111. محمد هلالي محمد هلالي كفر الشيخ

112. محمود علي محمد غلاب كفر الشيخ

113. مصطفى طلبه موسى ابراهيم كفر الشيخ

114. هاني محمد فتح الله الجمل كفر الشيخ

115. ياسر احمد احمد فودة كفر الشيخ

116. يوسف أبو السعود الشال كفر الشيخ

117. يوسف سعد بيومي ابراهيم كفر الشيخ

118. يوسف على ابراهيم داود كفر الشيخ

119. احمد عبد الحميد عبد العظيم عبد اللطيف مرسى مطروح

120. سامي سالم محمد عبيد مرسى مطروح

121. سعد علي إبراهيم الشافعي مرسى مطروح

122. عز عامر محمد محمود مرسى مطروح

123. محمد عبد الله على عبد العاطي مرسى مطروح

124. مصطفى أحمد مصطفى السعودي مرسى مطروح

125. هاني راغب عبد الوهاب راغب مرسى مطروح

126. أحمد مشحوت محمد حسان المنوفية

127. اسلام محمد محمد ربشه المنوفية

128. بسيوني محمد بسيوني محروس عمارة المنوفية

129. حسام فرحات عبد الستار فرج المنوفية

130. خالد أنور صادق صالح المنوفية

131. رأفت عبد النبي حسنين شعبان المنوفية

132. ربيع مهدى عبد السيد ابو حسين المنوفية

133. سامي محمد محمد منصور المنوفية

134. سليمان محمود سليمان غانم المنوفية

135. عبد الحميد لبيب شعبان عيسى المنوفية

136. عوض الديساوي ابراهيم الصعيدي المنوفية

137. محمد أحمد حسن الشوني المنوفية

138. محمد البربري الشحات احمد المنوفية

139. محمد السيد على أحمد فخر الدين المنوفية

140. محمد جابر صادق جلبط المنوفية

141. محمد رأفت محمود العادلي المنوفية

142. محمد سويلم محمد سويلم المنوفية

143. محمود السيد محمد الشرشابي المنوفية

144. محمود عبد الغفار محمد عبد الهادي المنوفية

145. محمود محمد مرسي الدغمان المنوفية

146. نبيل محمود عبد العزيز عبد الله المنوفية

147. احمد خيري مهدى عبد الله المنيا

148. احمد عبد العظيم عبد الحميد احمد المنيا

149. أحمد محمد محمد إبراهيم المنيا

150. بدران فتحي رياض إبراهيم المنيا

151. جماده عاطف محمد عبد الرحمن المنيا

152. جمال ذكي عبد السلام خليل المنيا

153. حماده محمد الداخلي خليفه المنيا

154. حمدي عبد الحكيم سعد عبد الحكيم المنيا

155. خالد شعبان كامل قايد المنيا

156. خالد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح المنيا

157. ربيع محمد عبد البر جلال المنيا

158. طه زكى محمد محمد الريدى المنيا

159. علي شحاته رشدان مرزوق المنيا

160. عمر يوسف عمر صابر المنيا

161. مجدي أحمد عبد اللاه احمد المنيا

162. محمد جمال عبد الجواد عمر المنيا

163. محمد طلعت كهدى احمد المنيا

164. محمد محمد اسماعيل جاد المنيا

165. محمود محمد طه احمد المنيا

166. مختار ربيع محمد الطويل المنيا

167. مصطفى حسن حسين إبراهيم المنيا

168. هاني عبد الجليل مهني مبارك المنيا

169. أحمد محمد أحمد سالم الوادي الجديد

170. عبد المحسن مصطفى أحمد جاد المولى الوادي الجديد

171. عبده سيد عبد العال حسن الوادي الجديد

172. حاتم حسنى محمد حسنين الديوان العام

173. هيثم محمد محمود احمد القليوبية

174. حمدي توفيق سليمان يحي القليوبية

175. احمد إبراهيم محمد حسب كفر الشيخ.