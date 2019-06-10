اعرف جسمك.. مما يتكون العرق فى جسم الإنسان وما أهميته؟

كتبت إيناس البنا

العرق هو سائل تنتجه الغدد العرقية، ويتكون من الماء والمعادن واللاكتات واليوريا، وتختلف المعادن التي تشكل العرق من شخص لآخر اعتمادا على عدد من العوامل.

وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" يستخدم هذا السائل من قبل الجسم للمساعدة في تبريده عندما تتراكم الحرارة في الداخل.

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على أنواع المعادن التي يتم إنتاجها في العرق مثل تأقلم الشخص مع الحرارة، فكلما زاد تعرض الشخص للحرارة ، زاد ضبط جسمه للحفاظ على المعادن التي يحتاجها وإزالة ما لا يحتاج إليه، وبالمثل ، فإن مقدار الوقت اللازم لتبريد جسد الشخص يمكن أن يؤثر أيضًا على ما يتم إصداره من المعادن.



مكونات العرق فى الجسم

تشمل المعادن الموجودة في العرق " الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم" بالإضافة إلى عدد من العناصر الأخرى مثل الزنك والنحاس والكروم.

بالإضافة إلى البشر ، تتعرق جميع الثدييات الأخرى، ومع ذلك على عكس بعض الأنواع، فإن العرق البشري هو نقص سكر الدم ، مما يعني أنه أقل ملوحة من البلازما، حيث ينتج الإنسان أيضًا عرقًا أكبر من معظم أنواع الثدييات لتنظيم درجة حرارة الجسم.