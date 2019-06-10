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اضبط مخالفة.. أكوام القمامة تحاصر عزبة الجمباز بالشرقية "صور"

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. أكوام القمامة تحاصر عزبة الجمباز بالشرقية "صور" أكوام القمامة
الشرقية – إيمان مهنى

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أعرب أهالى المنشية الجديدة "عزبة الجمباز" بالزقازيق، عن استيائهم من تراكم أكوام القمامة، التى تسبب لهم الاشمئزاز، وانتشار للروائح الكريهة.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع" إن القمامة متراكمة فى صورة تلال مرتفعة، وبالأخص ناحيتى أرض المعسكر وطرفى السكك الحديدية والذى حوله المارة إلى مقلب عشوائى، ويسبب الأذى للأهالى وسكان المنطقة فضلا عن انتشار البعوض والقوارض.

من جانبه، أكد محمد الصافى رئيس حى ثانى توجيه حملات للإزالة هذا الأكوام، وذلك بالتنسيق مع السكك الحديدية، ذلك لتفادى مرور القطارات أثناء العمل، لافتا أن الحى يبذل جهود مكثفة فى إزالة تراكمات القمامة.

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محافظه الشرقيه

عزبه الجمباز

تراكم القمامه

السكه الحديد

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