استهلاك الوجبات السريعة يزيد مخاطر الحساسية لدى الأطفال

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توصل فريق من الباحثين الإيطاليين إلى أن الاستهلاك العالى للأغذية غير المرغوب فيها، كالوجبات السريعة أو الأطعمة المطهوة فى الميكروييف واللحوم المشوية، قد يكون مسؤولا عن الحساسية الغذائية لدى الأطفال.

وأظهرت الدراسة، التى عرضت فى الاجتماع السنوى الثانى والخمسين للجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والتغذية لدى الأطفال، فى نابولى بإيطاليا، أن المستويات العالية من العناصر الغذائية السكرية مرتبط بحساسية الغذاء لدى الأطفال، ومن المعروف أنها تلعب دوراً فى تطور الأمراض المختلفة المؤكسدة بما فى ذلك مرض السكرى وتصلب الشرايين والاضطرابات العصبية.



الوجبات السريعة

وبالنسبة للدراسة الحالية، لاحظ فريق البحث 61 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا، تم تحديدهم فى ثلاث فئات - أولئك الذين يعانون من الحساسية الغذائية، والذين يعانون من الحساسية التنفسية والضوابط الصحية.

وقال روبرتو بيرني كاناني، أستاذ مشارك في جامعة نابولي فيديريكو الثانية في إيطاليا، إن الدراسة كشفت عن وجود علاقة كبيرة بين الأعمار واستهلاك الوجبات السريعة.