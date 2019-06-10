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استكمال إزالة المناطق العشوائية بالشرابية ونقل 400 أسرة لمشروع المحروسة 1

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:56 ص
استكمال إزالة المناطق العشوائية بالشرابية ونقل 400 أسرة لمشروع المحروسة 1 إزالة المناطق العشوائية بالشرابية
كتب سيد الخلفاوى

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استأنفت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة منطقة حكر السكاكينى القديم، بالشرابية ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة استكملت أعمال إزالات المناطق العشوائية فور انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك بمناطق الحكر القديم بالشرابية وكذلك منطقة المدابغ بمصر القديمة.

وأشار المحافظ بأنه تمت إزالة 10 عقارات بمنطقة الحكر القديم ونقل سكانها والبالغ عددهم 60 أسرة وتسليمهم وحدات سكنية بديلة بمشروع المحروسة 1 ليبلغ إجمالى عدد الأسر المنقولة إليها حوالى 400 أسرة حتى الآن بوحدات متكاملة الخدمات آمنة ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

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القاهرة

حكر السكاكيني

الشرابية

تطوير العشوائيات

عشوائيات القاهره

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