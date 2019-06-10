استجابة لـ"اليوم السابع".. تغيير كابلات الضغط العالى إلى أرضية بالغربية

الغربية محمد طارق

استجابة لما نشره موقع "اليوم السابع" تحت عنوان "بالفيديو والصور.. اضبط مخالفة.. كابلات الضغط العالى تهدد حياة أهالى كفر الديب بالغربية"، صرح رئيس شركة كهرباء الغربية أنه تم إنشاء شبكات الكهرباء منذ فترة طويلة على أرض زراعية، وقام المواطنون بالبناء والتعدى على حرم شبكة الكهرباء وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه تم إعداد خطة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتعديل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على مراحل، وذلك للاماكن الأكثر كثافة للسكان، وأشار أنه وفى حال رغبة أهالى القرية كفر الديب تعديل الخطوط إلى كابلات أرضية يتم عمل طلب ودفع قيمة المقايسة وإحضار التصاريح اللازمة للعمل على إنهاء المشكلة.