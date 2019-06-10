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استجابة لشكاوى الأهالى.. محافظ قنا يدرج مشروع محطة مياه قرية حجازة فى الخطة

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:31 م
استجابة لشكاوى الأهالى.. محافظ قنا يدرج مشروع محطة مياه قرية حجازة فى الخطة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا خلال احدى الجولات التفقدية
قنا - وائل محمد

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، على إدراج مشروع محطة مياه شرب جديدة بنجع العوالي، لتغذية كافة نجوع قرية حجازة قبلي وبحري التابعة لمركز قوص ضمن مشروعات العام المالى 2019/2020، لتساهم فى حل مشكلة ضعف المياه بنجوع القرية.  
 
واستمع الهجان خلال جولته إلى شكوى أهالى نجع صلاح الدين، بشان ضعف وصول مياه الشرب الي منازلهم واستعرض معهم عدداً من الحلول للمشكلة، حيث كلف مسئولي شركة المياه بضرورة ضخ المياه إلى النجوع خاصة النائية منها بنظام المناوبات فضلا عن دعم تلك المناطق  بعدد من عربات نقل المياه سواء التابعة لشركة مياه الشرب او التابعة لمجلس مدينة قوص لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية .
 
 
وأكد الهجان خلال جولته التفقدية لمحطة مياه الشرب فائقة الترشيح بالقرية لمتابعة سير العمل بها رافقه خلالها عدد من مسئولي الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن مشكلة ضعف المياه سوف يتم القضاء عليها خلال الفترة القادمة بشكل نهائي حيث تم معاينة الموقع المخصص لإقامة المحطة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حيث تبلغ مساحتها حوالي 25الف و 500 م2 وستبلغ طاقتها الانتاجية 400 لتر / ثانية  والتي ستكفي احتياجات المواطنين الحالية من المياه وكذلك الاحتياجات المستقبلية بجميع نجوع قرية حجازة، مؤكدا أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ كافة المشروعات الخدمية التي تساهم في دفع عجلة التنمية وتلبي طموحات المواطن القنائي لاسيما التي تتعلق باحتياجاته الاساسية كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
 
 

قرية حجازة

مياه الشرب

محافظة قنا

مشروعات خدمية

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