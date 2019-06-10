ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح فى بوركينا فاسو إلى 19 قتيلا

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أعلن مصدر أمني في بوركينا فاسو اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في بلدية "أربيندا" بإقليم "سوم" شمالي البلاد إلى 19 شخصاً.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم عن مسؤول محلي في بوركينا فاسو قوله إن عشرات الأشخاص المسلحين نفذوا هجوماً في بلدية "أربيندا" وأطلقوا الرصاص مما نتج عنه مقتل 19 شخصاً.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة قررت عقد اجتماع طارئ لبحث الموقف.

وكانت السلطات في بوركينا فاسو أعلنت في وقت سابق مصرع 17 شخصا على الأقل في الهجوم.