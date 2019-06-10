ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2107 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 17332 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1534 نقطة.