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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2107 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 17332 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1534 نقطة.
 
 

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