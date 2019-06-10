ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والخدمات والاستثمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.40% رابحا 5.78 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.78 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 8.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.7 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.01%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.19%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.49%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.45% مدفوعا بصعود سهم استيراد الاستثمارية بنسبة 7.69%.