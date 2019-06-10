ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود 4 قطاعات على رأسها البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحاً 5.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.41 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار والفنادق والسياحة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 11.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.5 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.62%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.18%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.08%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 0.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.49%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.14%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.08% مدفوعا بصعود سهم استيراد الاستثمارية بنسبة 8.33%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.26%.