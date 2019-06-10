سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 12:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار النفط اليوم مدعومة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:30 ص
ارتفاع أسعار النفط اليوم مدعومة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج براميل بترول - أرشيفية
مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.61 دولار للبرميل وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 32 سنتا أو ما يعادل  0.5%، وذلك عن آخر مستوى إغلاق له يوم الجمعة الماضية كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  54.32 دولار للبرميل بمعدل ذيادة بلغ 33 سنتا أو ما يعادل 0.6% وأيضا عن أخر إغلاق لها يوم الجمعه الماضية. 
 
وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم مدعومة، بتصريحات خالد الفالح وزير الطاقة السعودى خلال مشاركته فى منتدى سان بطرسبيرج، عن أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا توافقوا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط وجاءت تأكيدات الوزير السعودى عن أن هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء فى المنظمة المشاركة فى الاتفاق القاضى بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا أيضا بسبب تراجع أسعار الدولار. 
 
ومنذ بداية شهر يناير الماضى خفض المنتجون فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول خارجها منها روسيا الإمدادات النفطية بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، وينتهى هذا الاتفاق بنهاية الشهر الجارى.

النفط

أسعار النفط

النفط اليوم

أوبك

اتفاق خفض الإنتاج

روسيا خالد الفالح

أسعار النفط اليوم

ارتفاع أسعار النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة