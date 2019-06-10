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احالة 5 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:59 م
احالة 5 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات فى مدينة نصر سرقة سيارة ،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمر عمرو حجازى  ، وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإحالة 5 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج .

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة سيارات المواطنين بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع، وساوموا بعض أصحاب السيارات  للحصول على فدية مقابل إعادة سياراتهم، بينما باعوا بعض السيارات التى رفض أصحابها دفع الفدية لأحد التجار، الذى تولى تقطيعها وبيعها كقطع غيار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى مدينة نصر، ونجحت فى إعادة سيارتين من تاجر اشتراهما من أفراد التشكيل وهو يعلم أنها مسروقة .


مدينة نصر

سرقة السيارات فى مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

اخبار الحوادث

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