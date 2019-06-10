إينى تعلن عن مشروع تحويل النفايات إلى هيدروجين

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة أنها وقعت إتفاقية شراكة مع الشركة الهندسية (مير تكنيمونت)، عبر فرع الأخيرة للكيمياء الخضراء نيكست-كيم (NextChem) فى مجال أبحاث تحويل النفايات الصلبة، إلى طاقة هيدروجينة وميثانول .

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن الاتفاقية تتعلق بتطوير تكنولوجيا تحويلية لتحويل النفايات الصلبة الحضرية والبلاستيك غير القابل لإعادة التدوير لإنتاج الهيدروجين والميثانول، بتعريضها لدرجات حرارة مرتفعة فى عملية ذات تأثير بيئى منخفض للغاية.

وأشارت المذكرة إلى أن "إينى و نيكست-كيم سيتعاونان على تقييم فنى وإقتصادى لهذه التقنية والتى يمكن تطبيقها في منشآت إينى الصناعية فى إيطاليا"، مشيرة على وجه الخصوص إلى اهتمامها بتقييم مشروع "تحويل النفايات إلى هيدروجين" فى مصفاة مدينة البندقية البيولوجية، بمنطقة بورتو مارجيرا، حيث أجرت بالفعل دراسة الجدوى بالتعاون نيكست-كيم مع الاتفاقية ، التى شاركت إينى فى تطويرها للتكنولوجيا