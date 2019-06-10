وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، أنه بالرغم من عدم تسجيل وقوع إصابات بسبب ثورة البركان ، إلا أن المسئولين الذين يراقبون البركان حذروا من إمكانية وقوع ثورات أخرى .

من جهتها ، أبقت السلطات على مستوى التحذير دون تغيير، لكنها حثت السكان على استخدام أقنعة الوجه، والبقاء داخل منازلهم؛ لتجنب أثر تناثر الرماد البركاني .

وثار جبل سينابونج، الذي شهد نشاطا كبيرا منذ عام 2010، لمدة تسع دقائق تقريبا، أمس الأحد، وأطلق سحبا من الرماد البركاني ارتفعت لنحو 7 كيلومترات في السماء .