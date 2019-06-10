إعلان نتائج امتحانات جامعة المنيا أول يوليو المقبل

كتب فريق المحافظات

تستكمل جامعة المنيا امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلياتها والتى بدأت أعمالها للكليات العملية السبت الماضى عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا للجداول الامتحانية المعلنة مسبقاً بالكليات والتى من المقرر أن تنتهى فى السابع والعشرين من يونيو الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس الجامعة، فى بيان أنه جارى أعمال الكنترولات من التصحيح والرصد، لافتاً إلى أنه سيتم بدء إعلان النتائج على الطلاب أول يوليو القادم، ومؤكدًا أن الجامعة راعت منذ بدء الامتحانات توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم وتوفير الأطقم الطبية، وتوفير كاميرات المراقبة، والتشديد على الملاحظين والمراقبين بالحفاظ على هدوء اللجان ومنع حدوث أية حالات غش أوأعمال شغب تعرقل سير العملية الامتحانية.