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إصابة 5 أشخاص بينهم طالب سقط من القطار ببنى سويف

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:25 م
إصابة 5 أشخاص بينهم طالب سقط من القطار ببنى سويف قطار - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أصيب 5 أشخاص فى حادثين منفصلين جنوب بنى سويف، بينهم طالب سقط من قطار الصعيد .
 

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارين منفصلين اليوم الاثنين من شرطة النجدة، الأول يفيد سقوط إسماعيل شعبان إسماعيل، 20 سنة، طالب، مقيم محافظة المنيا من القطار، ما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالقدم اليمني، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

 الإخطار الثانى عن انقلاب توك توك بالقرب من كمين الفشن على الطريق الزراعى، ونتج عن الحادث إصابة كل من علي يحيي علي 25 سنة سائق توك توك، مركز الفشن اشتباه كسر بالقدم اليسري - عبير حمدي ابراهيم  30 سنة، جروح وكدمات متفرقه بالجسم - زياد رضا علي 13 سنة  إشتباه كسر بالقدم اليمني - آيه حمدي إبراهيم 15 سنة، جروح وكدمات متفرقه بالجسم .

 

 


انقلاب توك توك

مركز الفشن ببنى سويف

سقوط طالب من القطار

سياره اسعاف

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