إصابة 4 أشخاص بينهم طالب فى حادثى سير ببنى سويف

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارين منفصلين الأول يفيد تصادم تصادم مركبتى توك توك أمام كمين الأزهرى بداية طريق بنى سويف الفيوم ، ونتج عن الحادث إصابة جرجس عياد فهيم 34 سنة ، منشيه الروضه ، اشتباه كسر بالساق الأيسر - حسن سعيد فتحى 54 سنة ، عزبه رياض باشا مركز بنى سويف ، كدمات وجروح بالجسم ، ونقلتهما سيارة إسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة .

بينما الإخطار الثانى عن إنقلاب سياره ملاكي رقم "2861 و.ى .ج " ، على الطريق الصحراوى الشرقى " الجيش" باتجاه المنيا ، ما أدى إلى إصابة كل من أيمن عماد هنرى 19 سنه ، طالب ، بني مزار ، المنيا ، اشتباه كسر بالضلوع ، زياد أشرف محمود 20 سنه ، طالب ، الفيوم ، كدمات وسحجات بالجسم ، بالإضافة إلى مصاب ثالث رفض النقل إلى المستشفى بسيارة الإسعاف .