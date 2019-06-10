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إصابة 4 أشخاص بينهم طالب فى حادثى سير ببنى سويف

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:07 ص
إصابة 4 أشخاص بينهم طالب فى حادثى سير ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى

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أصيب أربعة أشخاص فى حادثي سير على الطريقين الصحراوى الشرقى ، وبداية طريق الفيوم بنى سويف .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارين منفصلين الأول يفيد تصادم تصادم مركبتى توك توك  أمام كمين الأزهرى بداية طريق بنى سويف الفيوم  ، ونتج عن الحادث إصابة جرجس عياد فهيم 34 سنة ، منشيه الروضه ، اشتباه كسر بالساق الأيسر  - حسن سعيد فتحى 54 سنة ، عزبه رياض باشا مركز بنى سويف  ، كدمات وجروح بالجسم ، ونقلتهما سيارة إسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقى الخدمة الطبية اللازمة .
 
بينما الإخطار الثانى عن إنقلاب سياره ملاكي رقم "2861 و.ى .ج " ، على الطريق  الصحراوى الشرقى " الجيش" باتجاه المنيا ،  ما أدى إلى إصابة كل من  أيمن عماد هنرى 19 سنه ، طالب ، بني مزار ، المنيا ،  اشتباه كسر بالضلوع ،  زياد أشرف محمود 20 سنه ، طالب ، الفيوم  ، كدمات وسحجات بالجسم  ، بالإضافة إلى مصاب ثالث رفض النقل إلى المستشفى بسيارة الإسعاف .
 
 
 

 


الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

تصادم مركبتى توك توك

انقلاب سياره ملاكى

مستشفى الجامعه

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