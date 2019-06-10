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إصابة مواطنين سقط عليهما ونش مبانى بالمحلة

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:38 ص
إصابة مواطنين سقط عليهما ونش مبانى بالمحلة ونش مبانى - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة

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أصيب مواطنان أحدهما طالب إثر سقوط ونش مبانى محمل بالرمال والسيراميك عليهما بمنطقة منشية الزهراء بحي اول المحلة، وتم نقل أحدهما لمستشفى تخصصي، بينما تم نقل المواطن الثاني  لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، يفيد سقوط ونش مبانى على اثنين بينهما طالب، وعلى الفور انتقل العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة لمكان الحادث، وتم نقل "محمد.ع" عامل فى حالة حرجة لمستشفى تخصصي، ونقل الثاني ويدعى"بسام.م.ا" لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج.

 

 


مدير امن الغربيه

المحله

سقوط ونش مبانى

اخبار الغربيه

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