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إصابة فتاة بتسمم لتناولها طعام ملوث بصبغة شعر

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:32 م
إصابة فتاة بتسمم لتناولها طعام ملوث بصبغة شعر حالات التسمم - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبلت مستشفى الأقصر ، اليوم الإثنين، فتاة مصابة بتسمم ، لتناولها طعام ملوث بصبغة شعر، لقيامها بصبغ شعرها أثناء تناولها الطعام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطار من مستشفى الأقصر، يفيد بتلقيها "ب.ش.م" 22 سنة مقيمة بمركز قوص بمحافظة قنا، مصابة بتسمم إثر تناولها صبغة شعر بالخطأ خلال الأكل لدى صبغ شعرها، تم تقديم العلاج اللازم لها وجارى متابعة حالتها الصحية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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تسمم شابة بصبغة

تسمم

صبغة شعر

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