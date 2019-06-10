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إصابة طالب إثر سقوطه بحوش مدرسة فى دمنهور أثناء امتحان الاقتصاد بالبحيرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:24 م
إصابة طالب إثر سقوطه بحوش مدرسة فى دمنهور أثناء امتحان الاقتصاد بالبحيرة اسعاف - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة سليم البشرى بمدينة دمنهور بالبحيرة، سقوط أحد الطلاب من الدور الأول خلال فترة الراحة بين امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، تم نقل الطالب إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية.

كان اللواء مجدي القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وانتقل على الفور إلى مكان الواقعة الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ومحمد سعد محمد وكيل وزارة التعليم والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور.

وبالفحص تبين إصابة" ياسين. م. ع" 18 سنة طالب إثر سقوطه من الدور الأول خلال امتحانات مادة اقتصاد الثانوية العامة  بمدرسة سليم البشرى بدمنهور.

ووفقا للتحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية، فإن الطالب المصاب سقط من الطابق الأول أثناء جلوسه على سور لجنة امتحانات مدرسة سليم البشرى، واختل توازنه مما أدى لسقوطه داخل فناء المدرسة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية
 و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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