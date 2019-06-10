إصابة شخصين بمشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بقليوب

القليوبية - نيفين طه

أصيب شخصان، اليوم الإثنين، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بقليوب، جرى نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بعزبة الجندي، بميت حلفا دائرة المركز.

انتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين حدوث مشاجرة بين كلا من، طرف أول، "زين العابدين ع ا"، 31 سنة، مبلط سيراميك، و"عصام ح ع"، 32 سنة، سائق، وشقيقه "محمدح ع" 31 سنة، سائق، وطرف ثانى، "كريم ص ف"، 17 سنة، عامل، و"حسن م س"، 27 سنة، عاطل، مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة الخامس، وأحدث إصابة "خالد ع م"، 35 سنة، عامل بشركة زجاج، برش خرطوش بالقدم اليمنى بمنطقة الركبة من الخلف، والذى تصادف تواجده بالمكان اثناء المشاجرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصى، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وفارغ طلقة، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم واعترف الثانى حيازتة للسلاح النارى وأنه مطلق العيار النارى الذى أحدث إصابة المصابان.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10098 جنح مركز قليوب لسنة 2019م .. وجارى العرض على النيابة العامة.