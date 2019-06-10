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إزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء مقامة بدون ترخيص فى الشرقية

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:10 م
إزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء مقامة بدون ترخيص فى الشرقية ازالة قاعة الافراح بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء مقامة بدون ترخيص بشارع كوبري البحر بمدينة ههيا، جاء ذلك خلال جولته لمركز ومدينة ههيا، حيث تلاحظ أعمال إنشاء لقاعة مقامة بالمخالفة بطريق كوبري البحر وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة، وتتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات، ليصدر المحافظ أوامره لرئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة .

 

وكلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة ههيا باستقدام اللودر لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للقاعة المخالفة، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بإقامة مبان بدون الحصول على ترخيص أو التعدي على أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية أو الشوارع الرئيسية، مشدداً على  ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين المتواطئين فى الجهاز الإدارى ومعاقبة كل مهمل ومقصر فى عمله طبقاً للقانون.

 

ازالة قاعة الافراح بالشرقية (1)
ازالة قاعة الافراح بالشرقية 

 

ازالة قاعة الافراح بالشرقية (2)
ازالة قاعة الافراح بالشرقية 

 

ازالة قاعة الافراح بالشرقية (3)
ازالة قاعة الافراح بالشرقية 

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