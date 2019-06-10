إحياء اليوم الوطنى والعالمى للبيئة بتونس تحت شعار "مكافحة التلوث الهوائى"

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نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية، اليوم الأحد، العديد من الفاعليات البيئية والرياضية والثقافية احتفالا باليوم الوطني والعالمي للبيئة.

وقال وزير الشؤون المحلية والبيئية مختار الهمامي، في تصريحات اليوم بهذه المناسبة، "نحتفل هذا العام باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "دحر التلوث الهوائي"، لذلك سيتم تسليط الضوء على التلوّث الهوائي باعتباره قضية بيئية تمس كل الأفراد والجماعات والصناعيين والمؤسسات".

وأضاف الهمامي أنه سيتم حث جميع الأطراف على بذل المجهودات وتقديم مبادرات، من أجل تحسين نوعية الهواء بالمدن، واكتشاف الإمكانيات المتاحة في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة التي من شأنها أن تحسن مؤشرات الحياة الصحية والبيئية.