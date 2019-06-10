إحالة 299 طبيبا وموظفا للتحقيق لعدم الانضباط خلال إجازة العيد

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا،إحالة 299 موظف ما بين أطباء وإداريين للإدارة العامة للشئون القانونية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى تم رصدها، تنفيذا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات.

جاء ذلك أثناء المرور على المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية على مستوى مراكز المحافظة للتأكد من انضباط وحسن سير العملومستوى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطرالمبارك.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية والإدارات الصحية قامت بمتابعة انضباط العمل بالمرافق الصحية التابعة للمديرية بنطاق المحافظة، وكان إجمالي تقارير المرور 1112 تقرير وتم إحالة 299 من العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وإداريين للشئون القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور .