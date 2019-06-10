إحالة متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة فى السلام للجنايات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بإحالة عاطلين، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة السلام ثانى، للمحاكمة الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة فى القضية المقيدة رقم 2861 جنايات، بأن المتهمين وهم "بهاء. ح"، و "حسام .ع"، عاطلين، اتخذوا نشاطا إجراميا للإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بمنطقة السلام، واعترف المتهمون أمام النيابة، بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بمقابل مادى.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثاني، عدة معلومات تفيد بقيام عاطلين، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم "28قطعة حشيش، و15كيس استروكس، 1200من متحصلات تجارتهم، و2 هاتف محمول"، بغرض الاتصال بعملائهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.