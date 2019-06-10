إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار فى مخدر الفودو بالشرابية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الشرابية، برئاسة المستشار أحمد خطاب، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحمد ع" 24 سنة، عاطل، و"حمدي م" 27 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت (1.146 كيلو جرام)، و55 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.