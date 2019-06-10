سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 08:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء أول جراحة للفكين لاستئصال ورم لطفل عمره 7 سنوات بالشرقية

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:52 م
إجراء أول جراحة للفكين لاستئصال ورم لطفل عمره 7 سنوات بالشرقية جانب من العملية
الشرقية - إيمان مهنى- حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى فريق طبى بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزى بالشرقية، جراحة للوجه والفكين لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، واستئصال ورم بالفك السفلى يميناً ويساراً، وأخذ عينه للتحليل الباثولوجي، والطفل الآن بحالة مستقرة .

 

وفى سياق متصل ، كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،مدير مستشفى ديرب نجم المركزى بالاطمئنان على حالة سيدة وطفلها بالمستشفى بعد أن وضعت السيدة المريضة بالفشل الكلوى وليدها بالمستشفى فى الشهر السابع .

 

أفاد الدكتور أحمد سعد مدير المستشفى ،انه تم  التنسيق  بين أطباء وحدة الغسيل الكلوى وبين أطباء النساء والتوليد بالمستشفى منذ إكتشاف الحمل وحتى وضعت وليدها ، تم زيارة  الأم والمولود للاطمئنان على صحتهما ، والطفل الآن يخضع للملاحظة والعناية بوحدة حضانات المستشفى ، وتخضع الأم للرعاية المكثفة ، وجلسات الغسيل الكلوى بإنتظام .

 


الشرقية

ديرب نجم

صحة الشرقية

جراحة فكين

مستشفى القنايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة