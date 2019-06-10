إجراء أول جراحة للفكين لاستئصال ورم لطفل عمره 7 سنوات بالشرقية

أجرى فريق طبى بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزى بالشرقية، جراحة للوجه والفكين لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، واستئصال ورم بالفك السفلى يميناً ويساراً، وأخذ عينه للتحليل الباثولوجي، والطفل الآن بحالة مستقرة .

وفى سياق متصل ، كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،مدير مستشفى ديرب نجم المركزى بالاطمئنان على حالة سيدة وطفلها بالمستشفى بعد أن وضعت السيدة المريضة بالفشل الكلوى وليدها بالمستشفى فى الشهر السابع .

أفاد الدكتور أحمد سعد مدير المستشفى ،انه تم التنسيق بين أطباء وحدة الغسيل الكلوى وبين أطباء النساء والتوليد بالمستشفى منذ إكتشاف الحمل وحتى وضعت وليدها ، تم زيارة الأم والمولود للاطمئنان على صحتهما ، والطفل الآن يخضع للملاحظة والعناية بوحدة حضانات المستشفى ، وتخضع الأم للرعاية المكثفة ، وجلسات الغسيل الكلوى بإنتظام .