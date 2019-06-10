وقالت الخارجية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم /الاثنين/ - "نعتبر هذه الخطوة محاولة أخرى من روسيا لإضفاء الشرعية على الوضع في أراضي جورجيا المحتلة، بما في ذلك التطهير العرقي وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت أن كييف تدعم سيادة جورجيا وسلامتها الإقليمية، وكذلك المحاولات السلمية التي تقوم بها حكومة جورجيا للتسوية بين شعبها وشعب أوسيتيا، بما في ذلك مبادرة (خطوة نحو مستقبل أفضل).

جدير بالذكر أنه بعد التوترات بين روسيا وجورجيا في أغسطس 2008، أعلنت روسيا اعترافها بدولتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.