أوقاف الوادى الجديد تعلن شروط وأسعار تملك شقق الأوقاف ..تعرف عليها

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن محمد يوسف محسب مدير فرع هيئة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، أن الهيئة وافقت على تمليك الوحدات السكنية للمواطنين بمركزى الخارجة والداخلة بعد تثمينها من قبل لجنة مشكلة من الهيئة والمحافظة وإعلان الأسعار أمام المواطنين.

وقال محمد محسب، أن الهيئة انتهت من تثمين 420 شقة بمركز الخارجة، وجار إنهاء تثمين باقى الشقق السكنية التابعة للهيئة بمركز الداخلة، وسيتم الإعلان عن أسعارها عنها خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء اللجنة من عملها.

وأضاف محسب، فى بيان أن أسعار الوحدات بمركز الخارجة تتراوح من 92 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه بعد تخفيض ثمن كل وحدة 10 آلاف جنيه بناء على رغبة المواطنين وتسهيلا عليهم، مشيرا أنه تثمين كل وحدة جاء بناء على موقعها فى كل عمارة سكنية ومساحتها.

وأكد مدير فرع الهيئة بالمحافظة أن هناك ثلاثة أنظمة لسداد ثمن كل وحدة سكنية تسهيلا عن المواطنين، حيث يشمل النظام الأول التقدم بطلب للهيئة وسداد ثمن الوحدة بالكامل دفعة واحدة، أما النظام الثانى يشمل سداد ثمن نصف الوحدة والباقى على ثلاثة سنوات، والنظام الثالث يشمل سداد ربع ثمن الوحدة وتقسيط الباقى على مدة 10 سنوات واحتساب فائدة 14%.

يذكر أن وزارة الأوقاف، وافقت على البدء فى إجراءات تملك الوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف بمدينتى الخارجة والداخلة فى الوادى الجديد للمستأجرين الحاليين بهذه الوحدات.