أمريكيون يتبولون على علم إسرائيل فى مسيرة للمثليين بديترويت

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مجموعة من الأمريكيين ممن ينتمون لجماعة النازيين الجدد، اقتحموا مسيرة للمثليين بمدينة ديترويت، حيث شهدت المسيرة مشاركة عشرات الإسرائيليين بالولايات المتحدة.



علم إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن أعضاء "النازيون الجدد" وضعوا العلم الإسرائيلى على الأرض وتبولوا عليه ، رافضين رفعه فى المسيرة التى تم تنظيمها وحمايتها من قبل الشرطة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الجماعة لوحوا بعلم النازية المكون من الصليب المعكوف داخل المسيرة ، ما أدى إلى استدعاء عناصر من قوات الشرطة الأمريكية لاحتواء الموقف.