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أفغانستان تفرج عن 170 سجينًا من طالبان ضمن جهود السلام

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:00 م
أفغانستان تفرج عن 170 سجينًا من طالبان ضمن جهود السلام الرئيس الأفغاني أشرف غاني
أ ش أ

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أطلقت الحكومة الأفغانية سراح ما لا يقل عن 170 سجينًا من حركة (طالبان) وسط جهود السلام المبذولة من أجل عملية السلام.

 

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم،الإثنين، أن المُفرج عنهم كانوا متهمين في قضايا تتعلق بالانضمام والتعاون مع حركة (طالبان) وحُكم عليهم بالسجن لعدة سنوات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن 130 آخرين غدًا، الثلاثاء.

 

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غاني قد أعلن - بمناسبة عيد الفطر المبارك- قرار إطلاق سراح 887 سجينًا في إطار جهوده التي يبذلها بغرض إقناع الحركة للمشاركة في حوار بين الأطراف الأفغانية لإنهاء الصراع من خلال تسوية دبلوماسية.

 

ونوَّهت القناة بأن هذه الخطوة تأتي في وقت تتخذ فيه الدبلوماسية مركز الصدارة في عملية السلام الأفغانية التي قد تواجه عقبات مستمرة نظرًا للرفض المستمر من جانب عناصر (طالبان) للمشاركة في محادثات مباشرة مع الحكومة في العاصمة الأفغانية كابول.

 


افغانستان

طالبان

الرئيس الأفغانى

أشرف غانى

سلام

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