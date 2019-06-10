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أغرب صورة غش.. تصوير ملاحظ اللجنة مع أسئلة الاقتصاد المتداولة على صفحات الغش

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:29 ص
أغرب صورة غش.. تصوير ملاحظ اللجنة مع أسئلة الاقتصاد المتداولة على صفحات الغش الصورة المتداولة
كتب محمود طه حسين

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فى لقطة غريبة، أظهرت الصورة المتداولة لامتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، والذى بدأ الطلاب فى أدائه صباح اليوم، صورة ملاحظ داخل اللجنة المسئولة عن تصوير أجزاء من أسئلة الامتحانات.

ولجأ الطلاب إلى حيلة خبيثة، حيث تم التقاط الصورة للامتحان تحت المقعد وأيضا بعضها فوق المقعد، ووصف رواد التواصل الاجتماعى الصورة التى ظهر فيها الملاحظ بأنها غريبة وسوف تؤدى إلى إلحاق الضرر بالملاحظين.

وفى سياق متصل قالت مصادر مطلعة أنه تم التوصل إلى هوية الطالب الذى قام بتصوير أسئلة امتحان الاقتصاد، وجار اتخاذ الإجراءات ضده وضد الملاحظين.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 595 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .

 

 

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة

امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة

الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

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