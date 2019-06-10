أعراض سرطان المخ منها الصداع المستمر

كتبت فاطمة خليل

سرطان المخ من أنواع السرطان غير الشائعة ولكنها خطيرة للغاية، وهو نمو خلايا أو ورم في الدماغ يتكاثر بطريقة غير طبيعية لا يمكن السيطرة عليها، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان المخ، وفقاً لموقع NHS.



ما اعراض سرطان المخ

وهناك أنواع من سرطان المخ، حيث يتم تصنيف أورام المخ وفقًا لسرعة نموها ومدى احتمال نموها بعد العلاج، وهناك نوعان رئيسيان من ورم الدماغ:

-أورام المخ غير السرطانية (الحميدة) تنمو ببطء وأقل عرضة للعودة بعد العلاج.

-أورام المخ السرطانية (الخبيثة) إما أن تبدأ في الدماغ (أورام أولية) أو تنتشر في المخ من مكان آخر؛ وهى أكثر عرضة للنمو مرة أخرى بعد العلاج.



اعراض سرطان المخ

أعراض سرطان المخ



تختلف أعراض ورم الدماغ تبعا للجزء الدقيق من الدماغ المصاب، تشمل الأعراض الشائعة:

الصداع مستمر وشديد.

نوبات صرع.

الغثيان المستمر والقيء والنعاس.

التغيرات السلوكية ، مثل مشاكل الذاكرة أو التغيرات في الشخصية.

الضعف التدريجي أو الشلل على جانب واحد من الجسم.

مشاكل في الرؤية أو الكلام.

في بعض الأحيان قد لا تظهر لك أي أعراض أو قد تتطور ببطء شديد مع مرور الوقت.

راجع طبيبك إذا كنت تعاني من الأعراض المذكورة أعلاه ، خاصة إذا كنت تعاني من صداع شديد ومستمر، قد لا يكون لديك ورم في المخ ولكن يجب فحص كل هذه الأعراض.

إذا لم يستطع طبيبك تحديد السبب المحتمل لأعراضك، فقد يحيلك إلى طبيب أعصاب (أخصائي في المخ والجهاز العصبي) لإجراء مزيد من التقييم والاختبارات ، مثل فحص الدماغ.



اعراض سرطان المخ

اسباب أورام المخ



سبب معظم أورام المخ غير معروف، ولكن هناك عددًا من عوامل الخطر التي قد تزيد من فرص إصابتك بورم في المخ، وعوامل الخطر تشمل:

-العمر - يزيد خطر الإصابة بورم في المخ مع تقدم العمر، على الرغم من أن بعض أنواع ورم الدماغ أكثر شيوعًا عند الأطفال.

-السرطانات السابقة - الأطفال المصابون بالسرطان أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدماغ في وقت لاحق؛ البالغين الذين يعانون من سرطان الدم لديهم أيضًا خطر متزايد.

-التعرض للإشعاع يسبب حسابات الإشعاع لعدد صغير جدًا من أورام المخ ؛ بعض أنواع ورم الدماغ أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالأشعة أو الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية في الرأس.

-تاريخ العائلة والحالات الوراثية - من المعروف أن بعض الحالات الوراثية تزيد من خطر الإصابة بورم في المخ.

-فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز يزيد من فرص الإصابة بورم في المخ.