أسير فلسطينى يعلق إضرابه عن الطعام بعد استجابة سجون الاحتلال لمطالبه

رام الله /أ ش أ/

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن الأسير حسن العويوى حقق نصرا حقيقيا على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى، وعلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذى بدأه قبل 69 يوما لوضع حد لاعتقاله الإدارى.

وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن المفاوضات بين الأسير العويوى وإدارة السجون واستخباراتها انتهت قبل قليل باتفاق يقضى بالإفراج عنه بعد ستة شهور من انتهاء أمر الإدارى الأول، وبذلك يكون موعد الإفراج عنه قبل نهاية العام الحالى.

وأشادت الهيئة بالصمود الأسطورى للأسير العويوى، وإرادته التى كانت أقوى وأصلب من كل ممارسات إدارة السجون حقد، رغم من كل ما تعرض له من إهمال ولا مبالاة بهدف كسر إضرابه.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير العويوى يعانى من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة فى المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام فى المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، ويرقد حاليا فى مستشفى "برزلاي" بعد نقله إليه جراء تدهور حالته الصحية يوم الخميس الماضى.

يشار إلى أن الأسير العويوى (35 عاما) من محافظة الخليل، هو أسير سابق قضى ما مجموعه ثلاث سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات.