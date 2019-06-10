أسهم أوروبا ترتفع بعد سحب تهديد فرض رسوم على المكسيك

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، إذ ساهمت بيانات صادرات قوية من الصين والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك فى التقاط الأسواق الأنفاس بعض الشيء بعد أن ساد قلق جراء تأثير التهديدات التجارية للرئيس الامريكى دونالد ترامب.

وعزز قطاع السيارات الأوروبى الأداء بفضل دلائل على أن فيات كرايسلر ورينو تبحثان سبل إحياء خطة اندماج منهارة وضمان موافقة نيسان عليها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى بنسبة 0.3 % بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.43 %، ولكن أحجام التداول كانت ضعيفة نظرا لإغلاق الأسواق فى ألمانيا وسويسرا والنمسا ومعظم دول شمال أوروبا.

وارتفعت أسهم الشركات المنتجة للسيارات ومورديها، الشديدة التأثر بالرسوم الجمركية، نحو 0.6% بعد أنباء تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم 5% على جميع السلع المستوردة من المكسيك مقابل تبنى الأخيرة خطوات لكبح الهجرة غير الشرعية.

وقفز سهم فيات كرايسلر 3% وارتفع سهم رينو 1%.