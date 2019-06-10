أسعار العملات اليوم الاثنين 10-6-2019 وانخفاض جماعى أمام الجنيه عدا اليورو

كتبت- هبة حسام

شهدت أسعار العملات فى تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10-6-2019، تراجعا جماعيا أمام الجنيه المصرى، عدا اليورو الأوروبى الذى سجل ارتفاعا، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، والتى كانت قد شهدت تراجعا جماعيا لكافة العملات مقابل العملة المصرية.

وجاء التراجع فى أسعار العملات، على مستوى العملة الأمريكية "الدولار"، والجنيه الاسترلينى، علاوة على انخفاض الدينار الكويتى والريال السعودى أيضاً مقابل الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، على رأسها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى مصر



تراجع سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، ليسجل الآتى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.69جنيه للشراء.

16.82جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء.

16.81جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء.

16.81جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.70جنيه للشراء.

16.80جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء.

16.81جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء.

16.77جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.67جنيه للشراء.

16.77جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.68 جنيه للشراء.

16.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.86 للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.19 جنيه للشراء، و 21.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بشكل طفيف على مستوى سعر الشراء، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 54.98 جنيه للشراء، 55.41 جنيها للبيع.