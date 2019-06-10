سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 12:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الاثنين 10-6-2019 وانخفاض جماعى أمام الجنيه عدا اليورو

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:51 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 10-6-2019 وانخفاض جماعى أمام الجنيه عدا اليورو عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار العملات فى تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10-6-2019، تراجعا جماعيا أمام الجنيه المصرى، عدا اليورو الأوروبى الذى سجل ارتفاعا، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، والتى كانت قد شهدت تراجعا جماعيا لكافة العملات مقابل العملة المصرية.

 

 

وجاء التراجع فى أسعار العملات، على مستوى العملة الأمريكية "الدولار"، والجنيه الاسترلينى، علاوة على انخفاض الدينار الكويتى والريال السعودى أيضاً مقابل الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، على رأسها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى مصر
 

تراجع سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، ليسجل الآتى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.69جنيه للشراء.

16.82جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء.

16.81جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء.

16.81جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.70جنيه للشراء.

16.80جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء.

16.81جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء.

16.77جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.67جنيه للشراء.

16.77جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.68 جنيه للشراء.

16.78 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.86 للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.19 جنيه للشراء، و 21.42 جنيه للبيع.

  

 

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بشكل طفيف على مستوى سعر الشراء، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 54.98 جنيه للشراء، 55.41 جنيها للبيع.

 

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة