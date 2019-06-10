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أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 619 جنيها للجرام

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:25 م
أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 619 جنيها للجرام ذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف نادي نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 -6-2019 فى سوق الصاغة سجلت تراجع كبير بقيمة 7 جنيهات، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للذهب هبطت بصورة ملحوظة من 1340 دولار للأوقية إلى 1326 دولار، نتيجة طرح كميات ومعروض أكبر من المعدن النفيس.
 
وأضاف نجيب في تصريح لليوم السابع، أن  سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 530 جنيها، فيما بلغ الذهب عيار 24 حوالي 707 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4952 جنيها.
 
وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن سعر الذهب لعيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى مصر سجل 619 جنيها للجرام، لافتا إلى أن كبار المضاربين طرحوا كميات كبيرة من الذهب عالميا للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب إلى 1340 دولار، ومع حدوث زيادة في المعروض أدى ذلك إلى هبوط الأسعار.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
 
 
 
 
 
 

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